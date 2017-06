French Open: Das Puzzle setzt sich zusammen

11. Juni 1995: Muster gewinnt in Paris, und der ÖFB in Irland.

Paris/Wien. Man mag an Zufälle oder schicksalsträchtige Begegnungen glauben oder nicht, aber ein Blick in den Kalender lässt dieser Tage doch zumindest staunen. Am Sonntag, den 11. Juni 1995, hatte Thomas Muster als erster und bislang einziger Österreicher in Paris ein Grand-Slam-Turnier im Einzel gewonnen. Die Szenen seines Finalsiegs über den kleinen und wieselflinken US-Amerikaner Michael Chang haben sich in das Gedächtnis zahlloser Tennisfans eingebrannt, es sind unauslöschliche Erinnerungen.

Ausgerechnet am 11. Juni 2017 wird bei den French Open das diesjährige Endspiel der Herren ausgetragen. Und wieder könnte ein Österreicher Geschichte schreiben, Dominic Thiem trennt „nur“ noch ein Erfolg über Rafael Nadal vom erstmaligen Einzug in ein Grand-Slam-Finale.

Toni-„Doppelpack“

Neben Tennis liefert dieser Tage hierzulande vor allem König Fußball die sportlichen Schlagzeilen. Österreichs Nationalteam steht Sonntagabend in der WM-Qualifikation vor einem richtungsweisenden Spiel in Dublin. Wird gegen Irland nicht gewonnen, dürfte die Endrunde 2018 in Russland mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ohne Österreich stattfinden. Hoffnung auf einen Erfolg in Dublin gibt die Geschichte, auch am 11. Juni 1995 standen einander die beiden Mannschaften gegenüber. In der EM-Qualifikation hatte das ÖFB-Team auswärts unter Herbert Prohaska mit 3:1 gewonnen, nach einem 0:1-Rückstand drehten Toni Polster mit einem Doppelpack (70., 79.) und Andreas Ogris (73.) innerhalb von neun Minuten das Spiel zugunsten der Österreicher.

Am 11. Juni 1995 rockten in Spielberg Bon Jovi und Van Halen auf dem A1-Ring. Damals glaubte auch niemand daran, dass jemals die Formel 1 wieder in Österreich fahren würde. Zwei Jahre später war es soweit, in der Gegenwart ist der Red-Bull-Ring Fixbestandteil im Sportkalender. Wie Thiem, der längst in den Top Ten der Welt angekommen ist.