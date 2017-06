Wawrinka ist Nadals letzte Hürde auf dem Weg zu "La Decima"

Seit Beginn der French Open ist die Rede davon, dass Rafael Nadal das Tennis-Grand-Slam-Turnier in Paris zum zehnten Mal gewinnen könnte. "Es stimmt, dass die Zehn eine wunderschöne Zahl ist", sagte Nadal am Freitag nach dem Halbfinale gegen den Österreicher Dominic Thiem. "Aber eigentlich ist meine Lieblingszahl neun." Neun Titel bei demselben Grand-Slam-Turnier - das hat noch kein Tennisspieler vor ihm geschafft. "Ich denke, ich schreibe hier keine Geschichte mehr, oder?", fragte der Mallorquiner. "Neun oder Zehn - das sind einfach zehn Prozent mehr", sagte der 31-Jährige lachend.

Am Sonntag spielt Nadal das Finale gegen den Schweizer Stan Wawrinka. Dieser meinte am Samstag: "Gegen Rafa in einem French-Open-Finale zu spielen, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die es im Tennis gibt. Er ist der beste Sandspieler der Geschichte."

18 Mal standen sich die beiden bisher gegenüber, die Bilanz spricht mit 15:3 Siegen klar für Nadal. Ob es Wawrinka psychologisch etwas bringe, dass er Nadal im Finale der Australian Open 2014 zum ersten Mal geschlagen habe? "Nein. Er bleibt ein Monster. Er ist dieses Jahr auf Sand wieder praktisch unspielbar."

