Jelena Ostapenko gewinnt die French Open

Die Lettin setzte sich am Samstag im Finale der Tennis-French-Open in Paris gegen die als Nummer 3 eingestufte Simona Halep nach hartem Kampf mit 4:6,6:4,6:3 durch. Ostapenko ist die erste ungesetzte Spielerin, die bei den French Open in der Profi-Ära triumphiert hat.

Ostapenko drehte das Spiel gegen Favoritin Halep nach 4:6,0:3-Rückstand und verwandelte nach 1:59 Stunden ihren ersten Matchball. Die Weltranglisten-47. wird mit dem Major-Erfolg am Montag auf jeden Fall in die Top 20 vorstoßen. Halep verpasste mit der Finalniederlage den Sprung an die Spitze der WTA-Weltrangliste. Die 25-Jährige stand bereits 2014 im Finale von Paris, damals unterlag sie Maria Scharapowa.

(APA)