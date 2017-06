Federer zu Nadals Paris-Sieg: "Gigantisch"

Der Schweizer Tennis-Star Roger Federer nimmt den French-Open-Triumph von Rafael Nadal als Inspiration für den Anfang Juli beginnenden Wimbledon-Grand-Slam. "Es ist schön zu sehen, dass man so ein großes Ziel auch erreichen kann. Er hat es jetzt eigentlich vorgemacht", sagte der 35-Jährige am Montag in Stuttgart, wo er diese Woche nach einer zehnwöchigen Turnierpause auf die ATP-Tour zurückkehrt.

Der Eidgenosse zeigte sich nicht überrascht vom zehnten Titel des Spaniers in Paris, war aber angetan von dessen Leistung. "Er hat wunderbar gespielt. Dass er das so durchziehen konnte, ist natürlich gigantisch", sagte Federer. Neben den Australian Open hat der Weltranglisten-Fünfte auch die Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami gewonnen.

