Tennis-Jungstar Alexander Zverev geht auf Konfrontationskurs

Halle/Wien. Alexander Zverev ist das Gesicht des deutschen Tennis. Vor wenigen Wochen, unmittelbar vor den French Open, triumphierte er beim ATP-1000-Turnier in Rom, schlug im Finale Novak Djokovic und zog daraufhin erstmals in die Top Ten der Weltrangliste ein. Zverev ist ein Versprechen für Zukunft und Gegenwart, natürlich hofft man in Deutschland, nach Boris Becker und Michael Stich in den kommenden Jahren endlich wieder einem Grand-Slam-Champion zujubeln zu können.

Doch Zverevs Image ist nicht makellos. Sein Auftreten auf dem Platz wirkt auf manchen Beobachtern arrogant, andere sehen darin nur das gesunde Selbstvertrauen eines jungen Spielers, der um sein unglaubliches Talent weiß. Tennis-Deutschland hofft naturgemäß auf einen Boom, die Heimturniere in Stuttgart, Halle und Hamburg dienen dabei als perfekte Bühne. Dass der Jungstar allerdings nur diese Woche in Halle aufschlägt, irritiert. Vergangene Woche verzichtete Zverev auf einen Start in Stuttgart und spielte stattdessen beim gleichwertigen Event im niederländischen s-Hertogenbosch, wo er das Halbfinale erreichte.

Die Gründe der Stuttgart-Absage wollte der österreichische Turnierdirektor Edwin Weindorfer nicht erläutern, atmosphärische Störungen sollen aber nicht förderlich gewesen sein. Weindorfer sagt: „Mein Verhältnis zu Alexander Zverev ist sehr gut. Die Tür für ihn ist bei uns immer offen . . .“

Ebenfalls nicht teilnehmen wird Zverev am Turnier in seiner Geburtsstadt Hamburg (22. bis 30. Juli), wo er 2014 als damals 17-Jähriger international erstmals aufhorchen ließ und sensationell ins Halbfinale vorgedrungen war. Anstatt vor Heimpublikum um den Titel zu kämpfen, legt Zverev eine Pause ein und bereitet sich in Übersee auf das Hartplatzturnier in Washington (ab 31. Juli) vor.

Fans des Shootingstars reagierten enttäuscht, Hamburgs Turnierdirektor Michael Stich war regelrecht erbost. Der Wimbledon-Sieger von 1991 warf dem Lokalmatador gar Vertragsbruch vor. „Mit Alexander haben wir eine Fünfjahresvereinbarung, dass er bei seinem Heimatturnier startet. Die gilt noch bis 2018“, erläuterte Stich.

In Halle mit den Aussagen Stichs konfrontiert, setzte sich Zverev zur Wehr und schilderte die Situation gänzlich anders. Es habe nie eine feste Vereinbarung gegeben. „Wenn es einen Vertrag geben würde, würde ich auch spielen. Da es den aber nicht gibt, muss ich sehen, was für mich und meine Karriere am besten ist.“

Hintergrund für die Fehde könnte Zverevs Hamburg-Auftritt aus dem Vorjahr sein. „Im Einzel (Erstrundenaus, Anm.) hat er seine Leistung nicht gebracht, mit seinem Auftritt im Doppel (lustlose Vorstellung, Anm.) hat er sich selbst am meisten geschadet“, hatte Stich damals kritisiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.06.2017)