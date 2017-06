Ex-Fußballstar Maldini misst sich mit Tennisprofis

Die bald 49-jährige Milan-Legende qualifizierte sich mit seinem zwei Jahre jüngeren Trainer Stefano Landonio für den Doppel-Bewerb. Die Challenger Tour ist die zweithöchste Tennis-Klasse hinter der World Tour.

Maldini gewann mit dem Ex-Tennis-Profi Landonio ein Qualifikationsturnier in Italien und fixierte damit einen Startplatz für das am 29. Juni startende Turnier. Mit Milan holte der 126-fache Internationale siebenmal den italienischen Meistertitel und triumphierte fünfmal in der Champions League bzw. dem Meistercup.

