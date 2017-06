Erfolgreiches Comeback von Ex-Nummer-eins Asarenka

Die 27-Jährige besiegte bei diesem Rasen-Event in einem am Vorabend wegen Dunkelheit abgebrochenen Startpartie die Japanerin Risa Ozaki nach Abwehr dreier Matchbälle 6:3,4:6,7:6(7). Asarenka hatte wegen der Geburt ihres Sohnes Leo mehr als ein Jahr lang nicht gespielt.

Die Gewinnerin der Australian Open 2012 und 2013 hatte in ihrer davor letzten Partie in der ersten French-Open-Runde 2016 aufgegeben, ihr erstes Kind hat sie im Dezember entbunden. Die nächste Gegnerin der ehemaligen Weltranglisten-Ersten wird am Donnerstag die Kroatin Ana Konjuh sein.

(APA)