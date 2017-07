Wimbledon: Von Sensationen und Premieren

Österreichs Tennis erlebt ausgerechnet in Wimbledon einen Höhenflug, denn neben Dominic Thiem erreichte am Donnerstag auch Sebastian Ofner, die Nummer 217 der Weltrangliste, sensationell die dritte Runde.

Rechtzeitig zum wichtigsten Rasenturnier des Jahres scheint Thiem zu seiner Bestform gefunden zu haben. Nachdem die Vorbereitungsturniere in Halle (2. Runde) und Antalya (1. Runde) nicht nach Wunsch verlaufen waren, steht der Bresnik-Schützling in Wimbledon erstmals in der dritten Runde. Der Niederösterreicher bezwang Gilles Simon mit 5:7, 6:4, 6:2, 6:4 und feierte damit im dritten Vergleich mit dem Franzosen in dieser Saison den dritten Sieg. Während mit Thiems Sieg durchaus zu rechnen war, ist der 6:3, 6:4, 3:6, 2:6, 6:2-Erfolg von Qualifikant Sebastian Ofner gegen den US-Amerikaner Jack Sock eine absolute Sensation.

17 Asse, eine Ansage

Thiems Match gegen Simon war ein gänzlich anderes als noch jenes gegen den Kanadier Vasek Pospisil in Runde eins. Pospisil hatte vorzugsweise Aufschlag-Volley praktiziert, stets den Weg ans Netz gesucht, gegen den Routinier aus Nizza aber entwickelten sich vermehrt lange Grundlinienrallyes. Thiem, das zeigten die ersten beiden Auftritte im Südwesten Londons, findet sich dieser Tage mit gänzlich konträren Spielausrichtungen seiner Gegner gut zurecht.

Bereits Satz eins hätte der Weltranglistenachte zu seinen Gunsten entscheiden können, es mangelte aber noch an der Verwertung der Breakchancen (1/8). Mit Fortdauer der Begegnung steigerte sich Thiem, ließ selbst keine einzige Breakchance mehr zu. Auch die weiteren Zahlen belegen die starke Leistung: 17 Asse, 45 Winner, welchen nur 26 unerzwungene Fehler gegenüberstanden. Für Thiem ist das Erreichen der dritten Runde ein kleiner Meilenstein. Bei den bisherigen Starts (2014/1. Runde, 2015/2. Runde, 2016/2. Runde) hatte es stets an Form oder Erfahrung gemangelt, mittlerweile ist Thiem auch auf Rasen ein unangenehmer Gegenspieler.

Auch das Erreichen der zweiten Turnierwoche erscheint nun realistisch, in der dritten Runde wartet am Samstag der US-Amerikaner Jared Donaldson. Der erst 20-Jährige aus Providence, Rhode Island, wird in der Weltrangliste aktuell auf Position 67 geführt, steht erstmals im Hauptbewerb von Wimbledon und gilt als großes Versprechen für die Zukunft. Das bislang einzige Duell mit Donaldson konnte Österreichs Nummer eins beim ATP-1000-Event von Madrid 2017 auf Sand in zwei Sätzen für sich entscheiden.

Ein Nobody schreibt Geschichte

Schlichtweg unglaublich ist die Erfolgsgeschichte von Sebastian Ofner bei diesem Wimbledon-Turnier. Der Steirer, der vor seinem ersten von drei Qualifikationsmatches noch nie auf Rasen gespielt und auch noch nie ein Match in einem ATP-Hauptbewerb bestritten hatte, steht nach einer 2:44 Stunden andauernden Fünfsatzschlacht gegen Jack Sock, die Nummer 18 der Weltrangliste, ebenfalls in der Runde der letzten 32.

Ofner, der gegen die US-amerikanische Nummer eins 15 Asse schlug, wird sich damit von Platz 217 der Rangliste zumindest in den Bereich der Top 150 katapultieren. Der nächste Gegner des 21-Jährigen ist am Samstag Deutschlands Titelhoffnung, Alexander Zverev.

