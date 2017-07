Sebastian Ofner: "Ich hoffe, dieser Traum endet nie"

Der mondäne All England Lawn Tennis and Croquet Club war in den vergangenen Jahren stets für Sensationen gut (siehe Profil), 2017 liefert mit Sebastian Ofner bislang ein Österreicher die größten Schlagzeilen in Wimbledon. Nach dem 6:3, 6:4, 3:6, 2:6, 6:2 gegen die US-amerikanische Nummer eins Jack Sock (ATP 18) steht Ofner gleich bei seinem ersten Grand-Slam-Antreten und seinem ersten Turnier auf Rasen überhaupt in der dritten Runde. Der 21-Jährige ist zudem neben dem Belgier Ruben Bemelmans (ATP 124) der letzte noch verbliebene Qualifikant im Hauptbewerb.

("Die Presse", Printausgabe 8.7.2017)