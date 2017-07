Wimbledon: Federer zieht souverän ins Viertelfinale ein

Der Schweizer Roger Federer ist am Montag in Wimbledon zum 50. Mal in ein Grand-Slam-Viertelfinale eingezogen. Der 35-Jährige besiegte im Achtelfinale als Nummer drei gesetzt den Bulgaren Grigor Dimitrow (13) in 1:37 Std. 6:4,6:2,6:4. Beim dritten Saison-Major ist es seine 15. Teilnahme an der Runde der letzten acht. Viertelfinalgegner wird Milos Raonic (CAN-6) oder Alexander Zverev (GER-10) sein.

(APA)