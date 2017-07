Wimbledon: Überraschendes Aus für Nadal, Federer souverän

Für Rafael Nadal war beim Grand Slam in Wimbledon überraschend schon im Achtelfinale Endstation. das Aus. Der Spanier musste sich dem als Nummer 15 gesetzten Gilles Muller (LUX) nach fast fünf Stunden mit 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 13:15 geschlagen geben.

Der Schweizer Roger Federer ist am Montag zum 50. Mal in ein Grand-Slam-Viertelfinale eingezogen. Der 35-Jährige besiegte im Achtelfinale als Nummer drei gesetzt den Bulgaren Grigor Dimitrow (13) in 1:37 Std. 6:4,6:2,6:4. Beim dritten Saison-Major ist es seine 15. Teilnahme an der Runde der letzten acht und trifft dort auf den Kanadier Milos Raonic (CAN-6).

(APA)