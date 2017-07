Wimbledon-Sensationsmann Ofner schlägt in Kitzbühel auf

Ofner hätte ursprünglich nur eine Wildcard für die Qualifikation erhalten, da sämtliche Wildcards für den Hauptbewerb bereits frühzeitig vergeben wurden. Durch die Absage von Jürgen Melzer - er laboriert an einer Ellbogenverletzung - kommt der 21-jährige Steirer nun aber doch zu seiner Premiere in einem ATP-Hauptfeld. Das Turnier in Kitzbühel beginnt am 29. Juli.

Ofner hatte vergangene Woche pausiert und war am Dienstag beim Challenger in Scheveningen auf den Court zurückgekehrt. Die Form von Wimbledon konnte der Schützling von Wolfgang Thiem dabei nicht konservieren, Ofner war beim 2:6, 0:6 gegen den Belgier Ruben Bemelmans völlig chancenlos.

