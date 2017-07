Julian Knowle: Mit 43 Jahren nochmals Turniersieger

Der 43-jährige Vorarlberger holte an der Seite des Deutschen Philipp Petzschner beim ATP-Turnier in Baastad (Schweden) seinen insgesamt 19. ATP-Tour-Titel, den ersten seit dem Rasen-Titel 2014 in Halle.

Knowle/Petzschner bezwangen das niederländische Duo Sander Arends/Matwe Middelkoop nach 70 Minuten mit 6:2,3:6,10:7. Die Sieger teilen sich einen Scheck in Höhe von 26.110 Euro brutto und freuen sich über 250 Punkte im ATP-Ranking. Knowle wird sich damit um 17 Plätze verbessern und in die Top 60 zurückkehren. Der US-Open-Doppel-Champion von 2007 hatte in diesem Jahr auf Challenger-Level schon fünf Endspiele erreicht und in Braunschweig, Francavilla und Bergamo die Titel gewonnen.

