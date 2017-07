Bad Boy Tomic: "Ich habe Tennis nie geliebt"

In einem Interview mit der australischen Rundfunkgesellschaft "The Seven Network" legte er noch nach. Tomic sprach von seinen tollen Erfolgen, ohne wirklich hart gearbeitet zu haben. "Im Verlauf meiner Karriere habe ich hundert Prozent gegeben und ich habe 30 Prozent gegeben", meinte Tomic in dem TV-Interview aus Miami. "Aber wenn man das ausbalanciert, waren es ca. 50 Prozent. Ich habe es nicht wirklich versucht und trotzdem so viel erreicht."

Tomic galt als Riesentalent und potenzieller Grand-Slam-Sieger. Doch der Sport bedeutet ihm nicht wirklich etwas. "Ich habe Tennis nie geliebt. Ich sehe es einfach als Job", erstaunte Tomic mit schockierender Ehrlichkeit. "Würde nicht jeder einen Job in einer der wichtigsten Sportarten nehmen, wo er nur 50, 60 Prozent geben muss und Millionen Dollar verdienen kann?", fragte der ehemalige Weltranglisten-17.

Aussagen, die ihn möglicherweise noch verbliebene Sponsoren kosten könnten. Zuletzt hatte Head den Sponsorvertrag des in Stuttgart geborenen Tomic, der einen kroatischen Vater und eine bosnische Mutter hat, gekündigt. Tomic' Familie emigrierte nach Australien, als er drei Jahre alt war.

(APA)