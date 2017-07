Vorzeitiges Saisonende für Djokovic

Belgrad. Tennis-Superstar Novak Djokovic hat seine Saison vorzeitig beendet. Der Serbe gab am Mittwoch bekannt, dass er die Zeit nutzen wolle, um seinen lädierten Schlagarm vollständig zu kurieren und dann im nächsten Jahr wieder angreifen zu können. Laut dem Arzt des serbischen Davis-Cup-Teams, Zdenko Milinkovic, leidet der Ex-Weltranglistenerste an einer Knochenprellung im rechten Ellbogen.

Deswegen hatte Djokovic zuletzt im Wimbledon-Viertelfinale gegen den Tschechen Tomas Berdych aufgeben müssen. Danach hatte der 30-Jährige erklärt, dass ihn die Verletzung bereits seit eineinhalb Jahren zu schaffen mache. Aus diesem Grund war er im vergangenen Jahr nicht mehr in der Lage, an seine Leistungen von 2015/2016, als er saisonübergreifend alle vier Grand-Slam-Titel in Serie gewonnen hatte, anzuschließen.

„Ich habe die Entscheidung getroffen, keine Wettbewerbe und Turniere für den Rest der Saison 2017 zu bestreiten. Diese Entscheidung musste getroffen werden“, erklärte der zwölffache Grand-Slam-Turnier-Sieger in seiner Videobotschaft auf Facebook, unmittelbar bevor er eine Pressekonferenz in Belgrad abhielt. „Diese Verletzung behindert mich schon seit 18 Monaten, doch zuletzt ist sie eskaliert“, erklärte Djokovic. „Ich musste deshalb diese radikale Entscheidung treffen. Das war schwierig, doch ich hatte keine Wahl und habe jetzt Zeit, um die Verletzung auszuheilen.“ Eine Operation sei nicht nötig, das hätten ihm alle Spezialisten, mit denen er gesprochen habe, bestätigt.

„Ich werde definitiv in der ersten Woche der nächsten Saison wieder spielen. Ich habe jetzt genug Zeit, um mich zu erholen, und das erste Turnier 2018 ist noch sechs Monate entfernt“, kündigte Djokovic bereits sein Comeback an. „Mein Fokus liegt nun auf der schnellstmöglichen Heilung meines Ellbogens, damit ich dann wieder voll ins Training einsteigen kann.“