Jurij Rodionov: Österreichs nächstes Tennis-Versprechen

Hinter Österreichs Topstar Dominic Thiem (23) und Wimbledon-Sensationsmann Sebastian Ofner (21) schickt sich mit dem 18-jährigen Jurij Rodionov bereits der nächste junge Österreicher an, in naher Zukunft die Tennisweltrangliste steil emporzuklettern. Rodionov gilt als bester Nachwuchsspieler des Landes und hält als Nummer acht der Juniorenweltrangliste auch dem wesentlich bedeutenderen internationalen Vergleich stand. Nachdem der Teenager zuletzt in Wimbledon (Doppel-Finale, Einzel-Viertelfinale) eine große Talentprobe ablegte, beweist er in der laufenden Turnierwoche erstmals auch auf der Herren-Tour sein Können.

("Die Presse", Printausgabe 29.7.2017)