Sebastian Ofner: Plötzlich im Rampenlicht

Kitzbühel. Die Tenniswelt ist eine rasante. Ein Turnier – ja sogar ein einziges Spiel – kann eine Karriere in neue Bahnen leiten. Bis vor einem Monat war Sebastian Ofner nur Insidern bekannt, die internationale Presse hatte vom 21-Jährigen überhaupt noch nie Notiz genommen. Als sich Ofner in Wimbledon bei seinem ersten Rasenturnier überhaupt durch die Qualifikation kämpfte und nach Siegen über Thomaz Bellucci (ATP 55) und Jack Sock (ATP 18) als Weltranglisten-217. sensationell die dritte Runde erreichte, stand ein Nobody urplötzlich im Rampenlicht. Für einige Tage war in Österreich nicht Dominic Thiem, sondern Überraschungsmann Ofner der gefeierte Tennisheld.