Sebastian Ofner: Ein Mann für die große Bühne

Die Veranstalter der Generali Open in Kitzbühel hatten gleich am ersten Turniertag Grund zur Freude. Shootingstar Sebastian Ofner zog Montagabend bei seiner Premiere in einem ATP-Hauptbewerb sogleich ins Achtelfinale ein, sein georgischer Gegner Nikolos Basilaschwili musste beim Stand von 7:5, 3:0 aus der Sicht des ÖTV-Spielers verletzungsbedingt aufgeben. Nächster Gegner Ofners ist am Mittwoch der topgesetzte Uruguayer Pablo Cuevas (ATP 27).

Die Tenniswelt ist eine rasante. Ein Turnier, ja sogar ein einziges Spiel, kann eine Karriere in neue Bahnen leiten. Bis vor einem Monat war Ofner nur Insidern bekannt, die internationale Presse hatte vom 21-Jährigen überhaupt noch nie Notiz genommen. Als sich der junge Mann aus Sankt Marein in Wimbledon bei seinem ersten Rasenturnier überhaupt durch die Qualifikation kämpfte und nach Siegen über Thomaz Bellucci (ATP 55) und Jack Sock (ATP 18) als Weltranglisten-217. sensationell die dritte Runde erreicht hatte, stand ein Nobody urplötzlich im Rampenlicht. Der Erfolgslauf beim Rasenklassiker bescherte Ofner nicht nur mediale Aufmerksamkeit, sondern auch eine Verbesserung von rund 60 Plätzen in der Weltrangliste – er näherte sich damit den Top 150.

Ein Selfie mit Sebastian

Nach Wimbledon schlug Ofner beim Challenger im niederländischen Scheveningen auf, verglichen mit einem Grand Slam geschah dort alles praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ofner verlor in der ersten Runde, ein offensichtlicher Rückschlag, für den es eine Erklärung gab. „Ich war angeschlagen, hatte Unterarmschmerzen, die ich bei jedem Rückhandschlag gespürt habe.“

Erst eine Spritze nach dem Spiel löste die Probleme, „mittlerweile bin ich wieder voll fit“. Als Vorbereitungsturnier auf Kitzbühel bestritt Ofner noch einen Challenger im finnischen Tampere, immerhin reichte es für den Viertelfinaleinzug. Das Fazit: „Die Form passt.“ Bei Österreichs einzigem Freiluftturnier darf der Rechtshänder nur dank der Absage von Jürgen Melzer im Hauptbewerb aufschlagen. Gegen Basilaschwili, Vorjahresfinalist und Nummer 63 der Weltrangliste, rechtfertige er seine Wildcard mit aggressivem Grundlinienspiel. Ofner scheint tatsächlich ein Mann für die große Bühne zu sein. Seine Erklärung: „Mir taugt es, vor so vielen Leuten zu spielen. Wenn ich auf den Platz gehe, bin ich nicht mehr nervös. Und vor meinem Gegner habe ich nie zu viel Respekt, das ist ja auch nur ein Tennisspieler.“

Ofner ist seit Wimbledon kein gänzlich Unbekannter mehr, „ich habe in den vergangenen Tagen schon ein paar Autogramme geschrieben und Selfies gemacht“. Ein Zeichen der Anerkennung, „mir taugt's“. In Abwesenheit von Dominic Thiem konzentriert sich das Interesse verstärkt auf die zweite Reihe. Besonderen Druck, in Kitzbühel gut abschneiden zu müssen, verspürt er allerdings nicht. „Am Ende des Tages spiele ich ja doch nur für mich und für niemand anderen.“

Wimbledon hat Ofners Karriere unverhofft in Schwung gebracht.

Dem Fußballfan (Lieblingsverein: FC Barcelona) liegen aktuell vier Managementangebote vor. We Sport (hat unter anderem Grigor Dimitrow unter Vertrag), Merkur-Versicherung, Günter Bresnik und Vermarktungsriese IMG haben Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet. Auf IMG werde die Wahl, trotz klingenden Namens, aber bestimmt nicht fallen. „Dort bin ich nur ein kleiner Fisch im großen Teich“, sagt Ofner im Gespräch mit der „Presse“.

Momentan gebe es noch keine Tendenz, die Managementqualitäten Bresniks, der bekanntlich auch Thiem betreut, sind ihm freilich nicht verborgen geblieben. Einen Manager zu installieren sei jedenfalls unerlässlich und diene der Professionalität. Es gehe dabei nicht nur um das Ausverhandeln lukrativer Sponsordeals, „ich möchte mich einfach ausschließlich auf das Tennisspielen konzentrieren“. Wichtig sei ihm der Abschluss eines Ausrüstervertrags, „bei dem die Schuhe dabei sind. Davon brauche ich 20 Paar im Jahr, das ist das Teuerste an der ganzen Ausrüstung.“

Südamerika oder Daviscup

Nach Kitzbühel wird es Ofner nach Übersee ziehen. Beim Challenger in Vancouver möchte er sich optimal auf die US-Open-Qualifikation einschlagen, danach folgen „ein oder zwei Challenger in Südamerika.“ Es sei denn, Daviscup-Captain Stefan Koubek nominiert ihn für den Länderkampf gegen Rumänien (15. bis 17. September). Ofner: „Ich wäre bereit.“

Generali Open, Kitzbühel

1. Runde: Ofner (AUT/WC) - Basilaschwili (GEO) 7:5, 3:0 ret.

Sousa (POR) - Juschnij (RUS) 6:7, 7:5, 6:3

Lajovic (SRB) - Marterer (GER/Q) 7:5, 7:6

Bellucci (BRA) - Dolgopolow (UKR) 6:2, 5:7, 6:4

Zekic (SRB/Q) - Kusnetsow (RUS) 7:6, 7:6.

(APA)