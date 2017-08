Gerald Melzer erreicht Kitzbühel-Achtelfinale

Melzer, der bislang eine durchwachsene Saison spielt, bezwang den leicht favorisierten Südamerikaner mit 6:4, 5:7, 6:3 und steht damit in der Runde der letzten 16. Der jüngere Bruder von Jürgen Melzer hatte im zweiten Satz bereits auf den Matchgewinn serviert, ehe sich Fehler in sein Spiel einschlichen, "ich bin etwas nervös geworden." Im Entscheidungssatz aber steigerte sich der 27-Jährige, am Mittwoch wartet der kolumbianische Qualifikant Santiago Giraldo. "Ich habe noch nie gegen ihn gespielt, aber Werner (Eschauer, Trainer) und mein Bruder kennen ihn sicher. Sie werden mich gut auf ihn einstellen."

Im Vorjahr hatte Gerald Melzer, unter anderem nach einem Sieg über Jürgen, das Halbfinale in Kitzbühel erreicht. Österreichs Nummer zwei hinter Dominic Thiem sah nach seinem Auftaktspiel noch Steigerungspotenzial. "Ich hätte besser servieren können, habe mich auch noch nicht so gut bewegt. Besonders hier in Kitzbühel will ich gut spielen." Neben Melzer wird am Mittwoch mit Sebastian Ofner auch ein zweiter Österreicher im Achtelfinal-Einsatz sein. Der 21-jährige Shooting Star trifft auf den topgesetzten Urugayer Pablo Cuevas (2. Match nach 12.30 Uhr, live in ORF Sport Plus).

(cg)