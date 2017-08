Thiem feiert souveränen Auftaktsieg in Washington

Dominic Thiem ist am Dienstagabend (Ortszeit) mit einem souveränen 6:3,6:3-Erfolg über den Schweizer Henri Laaksonen in das mit über zwei Millionen Dollar dotierte Tennis-Turnier in Washington D.C. gestartet. Der topgesetzte Weltranglisten-Siebente aus Niederösterreicher benötigte nur 63 Minuten, um ins Achtelfinale einzuziehen. Die Partie hatten wegen Regens erst gegen 22 Uhr Ortszeit begonnen.

(APA)