Tennis: Thiem im Viertelfinale von Cincinnati ausgeschieden

Dominic Thiem ist im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati ausgeschieden. Der 23-jährige Niederösterreicher (ATP-8.) verlor am Freitag (Ortszeit) gegen den 35-jährigen Spanier David Ferrer (ATP-31.) 3:6, 3:6. Ferrer tritt nun im Semifinale gegen den Gewinner des Spiels gegen Nick Kyrgios an, gegen den Nadal verlor.

Rein vom Ergebnis her ließe sich bei Dominic Thiem ein Aufwärtstrend erkennen, doch sein Coach Günter Bresnik sieht den Cincinnati-Viertelfinalisten schon seit einigen Wochen in guter Form. "Für mich spielt Dominic gut, auch wenn er gegen Schwartzman und Anderson verloren hat", stellte Bresnik am Freitag im Vorfeld des Spiels gegen David Ferrer an.

Selbst die hohe Fehlerquote Thiems (46 "unforced errors") im Achtelfinale gegen Adrian Mannarino beunruhigt Bresnik nicht. "Er hat viele unerzwungene Fehler gemacht, aber mit vielen aggressiven Schlägen und wenig Herumgeeiere", erklärte der 56-jährige Niederösterreicher. Für Bresnik "geht es auch um die Art der Fehler". Es sei ihm lieber, wenn Thiem einen Vorhandschlag mit 140 km/h ins Out spielt. "Mit Doppelfehlern habe ich ein Problem, mit dieser Art von Vorhandschlägen eigentlich wenig."

Bresnik sah auch trotz der frühen Niederlagen seines Schützlings nach Matchbällen gegen Kevin Anderson und Diego Schwartzman in Washington und Montreal keinen schlechten Dominic Thiem. "Er ist in guter Form, er ist wieder in der Nähe von seinem Bestranking - die Leistung ist okay. Er ist körperlich gut beieinander und macht auf mich einen konzentrierten Eindruck."

(APA/DPA)