Tennis: Die Steine im Weg der Familienbotschafterin

Wien. Die Damentour freute sich über die Rückkehr von Viktoria Asarenka, 28, sie ist allseits beliebt, gilt als charmant und reflektiert. Die Konkurrenz fürchtete sich wohl auch: Vor ihrer Babypause gewann die Weißrussin zweimal die Australian Open, 51 Wochen lang war sie die Nummer eins der Welt. Am 20. Dezember des Vorjahres brachte Asarenka ihren Sohn Leo zur Welt, sie teilte ihr Mutterglück gelegentlich in den sozialen Medien und bereitete sich auf ein Comeback vor. Ihre Rückkehr sollte auch eine Botschaft werden, sie wollte zeigen, dass es möglich ist, ein Kind mit dem Nomadenleben der Tennistour zu vereinen. Tatjana Maria (WTA-62.), Jewgenija Rodina (83.) oder Katerina Bondarenko (109.) tun das bereits, Asarenka will dabei auch zurück in die Weltspitze.

Wie einst Kim Clijsters, die nach der Geburt ihrer Tochter drei Grand-Slam-Titel gewann. Auch Lindsay Davenport holte nach ihrer ersten Babypause noch zwei Turniersiege, die Linzerin Sibylle Bammer spielte sich als Mutter in die Top 20.

Nur ein halbes Jahr nach der Geburt bestritt Asarenka Mitte Juni auf Mallorca ihr erstes Turnier, sie erreichte das Achtelfinale. Danach gewann sie in Wimbledon drei Partien, wurde bejubelt und scheitere im Achtelfinale an der Weltranglistenzweiten Simona Halep. Nach einer Unmutsbekundung über ihre Spielansetzungen nach Leos Schlafenszeit lenkten die Veranstalter sogar ein – Topstars genießen eben Annehmlichkeiten. In Wimbledon bestätigte sie auch die Trennung vom Kindesvater, Billy McKeague, 27, ein wenig erfolgreicher Eishockeyspieler und zuletzt Golflehrer auf Hawaii.

Emotionale Botschaft

Asarenka sagte in der Folge für das Turnier in Stanford wegen „Erkrankung“ ab, für Cincinnati dann schon wegen „familiärer Gründe“. Inzwischen war ein Sorgerechtsstreit ausgebrochen und vor einem Gericht in Kalifornien gelandet. Dort wurde Leo geboren, dort wohnt die Familie in Manhattan Beach. Ein Urteil aus Minsk, wo Asarenka ebenfalls einen Wohnsitz unterhält, hatte ihr das Sorgerecht bereits zugesprochen, der US-Richter erkannte es aber nicht an.

Am Sonntag beginnen die US Open, das letzte Major-Turnier des Jahres. Asarenka stand in New York 2012 und 2013 im Finale, es waren epische Duelle mit Serena Williams, die nun auch ihr erstes Kind erwartet. Mit geschütztem Ranking wäre Asarenka (204.) heuer im Hauptfeld gestanden. Die Problematik: Solange der Sorgerechtsfall anhängig ist, darf sie Kalifornien nicht mit ihrem Sohn verlassen. In einer emotionalen Botschaft erklärte sie: „So, wie die Dinge derzeit stehen, kann ich die US Open nur spielen, wenn ich Leo in Kalifornien zurücklasse, was ich nicht bereit bin zu tun.“ Sie wolle weiterhin arbeitende Mütter und Väter unterstützen. „Niemand sollte zwischen Kind und Karriere entscheiden müssen. Wir sind stark genug, um beides zu schaffen.“

Noch hofft Asarenka auf eine baldige Einigung. Der Fall – sie beschäftigt dieselbe Anwältin, die auch Angelina Jolie in deren Sorgerechtsstreit vertritt – kann sich aber auch Monate hinziehen. Dann wäre die Tennissaison gelaufen, auch das Upper Austria Ladies Linz (7. bis 15. Oktober) müsste auf die ehemalige Nummer eins verzichten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.08.2017)