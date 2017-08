Murray muss für US Open absagen

Der Weltranglistenzweite leidet nach wie vor an Hüftproblemen, zuletzt hatte Murray in Wimbledon an einem Turnier teilgenommen und war dort im Viertelfinale gescheitert. "Es ist immer noch zu schmerzhaft, um hier gewinnen zu können. Aber deshalb bin ich hierher gekommen", erklärte der Schotte in New York.

Murray überlegt nun, seine Saison wie etwa Novak Djokovic (Ellbogen) und Stan Wawrinka (Knie) vorzeitig zu beenden. Murray: „Ich werde in den nächsten Tagen darüber entscheiden.“