US Open: Der Wettlauf um den Tennisthron

Im New Yorker Stadtteil Queens hat mit den US Open das abschließende Grand-Slam-Turnier der Tennissaison begonnen. Bei den Herren ist ob der zahlreichen Verletzten das Feld offen wie nie, bei den Damen ist ein Wettlauf um die Nummer-eins-Position entbrannt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie weit kann Dominic Thiem kommen?

Weit. Erstrundengegner, Alex De Minaur (ATP-186.), darf für die Nummer sechs des Turniers keine Hürde sein (Dienstag, 17 Uhr, live ORF Sport plus). Danach könnten durchaus unangenehme Gegner wie US-Jungstar Taylor Fritz (108.) oder Aufschlagspezialist Ivo Karlović (38.) warten. Roberto Bautista Agut (13.), der gerade sein bestes Ranking eingestellt hat, oder 2009-Champion Juan Martín del Potro (28.) sind weitere mögliche Gegner vor dem potenziellen Viertelfinale gegen Roger Federer (3.).

Auf der US-Tour in Washington, Montreal und Cincinnati ist es für Thiem nicht ganz nach Wunsch gelaufen, das möchte der 23-Jährige aber nicht überbewertet wissen. In New York fühlt er sich wohl, vorbereitet hat er sich auf Randalls Island in der Akademie von John McEnroe, trainierte zuletzt mit Kevin Anderson (32.), einem Servicespezialisten und erklärten Angstgegner. Die Tenniswelt hofft auf ein mögliches Halbfinale zwischen Federer und Rafael Nadal (1.), doch Thiem könnte dabei ein Wort mitzureden haben. Zumindest um das Viertelfinale.

Welche Stars fehlen? Wer sind die Favoriten?

Die Liste der prominenten Ausfälle ist lang. Serena Williams fehlt, weil sie ihr erstes Kind erwartet, die frühere Weltranglistenerste Victoria Asarenka hat wegen eines Sorgerechtsstreits um ihren Sohn abgesagt. Novak Djoković, der in den vergangenen sieben Jahren sechsmal zumindest im Finale stand, ist ebenso verletzt wie Titelverteidiger Stan Wawrinka und Andy Murray. Auch die Herausforderer Milos Raonic und Kei Nishikori mussten wegen Blessuren absagen.

In der unteren Tableauhälfte ist der Weg damit frei für 2014-Champion Marin Čilić (7.) und Jungstar Alexander Zverev (6.), im oberen Raster läuft die Setzliste auf ein Halbfinale zwischen Federer, 36, und Nadal, 31, hinaus, es wäre ihr überhaupt erstes Duell in New York. „Ich würde liebend gern hier gegen Rafa spielen. Aber da sind ungefähr 60 Spieler zwischen uns, die das nicht wollen“, sagte Federer. Einer davon ist Grigor Dimitrow (9.). Zudem haben sich beide zuletzt Jungstars beugen müssen. Nadal verlor gegen Denis Shapovalov (69.) und Nick Kyrgios (17.), Federer gegen Zverev.

Wird es nach den US Open neue Weltranglistenerste geben?

Durch die Absage von Murray ist bei den Herren der Kampf um die Nummer eins zum Zweikampf zwischen Nadal (1.) und Federer (3.) mutiert. Der Schweizer müsste ins Endspiel kommen, um Nadal abzulösen.

Bei den Damen herrscht Ausnahmezustand. Nicht weniger als sieben Spielerinnen haben die Chance, die Tschechin Karolína Plíšková (Nummer eins seit 17. Juli) abzulösen, allen voran Simona Halep (WTA-2.). Die Rumänin liegt nur fünf Punkte hinter Plíšková, ist aber schon dreimal knapp am Nummer-eins-Status vorbeigeschrammt. Dahinter lauern Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza (3.), nach ihrer Siegesserie im Sommer für viele die Topfavoritin (sie müsste zumindest das Achtelfinale erreichen), Elina Switolina (4.), Caroline Wozniacki (5.), Johanna Konta (7.), Swetlana Kusnezowa (8.) und sogar die 37-jährige Venus Williams (9.). Plíšková als Vorjahresfinalistin muss wieder ins Endspiel einziehen, um ihre Chance zu wahren. Ihr Thron wackelt also gehörig.

Was geschah mit Titelverteidigerin Angelique Kerber?

Die Chancen der Deutschen in New York sind nach einer bisher durchwachsenen Saison gering. Bei den Australian Open kam wie in Wimbledon im Achtelfinale das Aus, bei den French Open erlebte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin gar ein Erstrundendebakel. Mit ihrem US-Open-Triumph war sie im Vorjahr an die Spitze der Weltrangliste geklettert, inzwischen ist sie auf Platz sechs abgerutscht.

Wie hoch ist das Preisgeld in New York dieses Mal?

50,4 Millionen Dollar (rund 42,3 Millionen Euro) – kein Turnier schüttet mehr Preisgeld aus als die US Open. Im Vorjahr waren es noch 46,3 Millionen Dollar. Die Einzelsieger erhalten bei der 137. Auflage jeweils 3,7 Mio. Dollar, die Finalisten immerhin noch 1,825 Mio. Für eine Erstrunden-Niederlage gibt es 50.000 Dollar.



