Sein Comeback nach 19-monatiger Verletzungspause hat sich Andreas Haider-Maurer wohl anders vorgestellt. Doch der 30-jährige Niederösterreicher hat am Montag in der ersten Runde der mit 50,4 Mio. Dollar dotierten US Open in New York aufgeben müssen. Doch es war nicht die Achillessehne, sondern eine Verkühlung, die Haider-Maurer vorzeitig stoppte. Sein "protected ranking" ermöglichte ihm überhaupt erst den Start im Hauptbewerb, doch Haider-Maurer konnte gegen den Russen Jewgenij Donskoj beim Stand von 6:7(3),1:5 wegen der Verkühlung nicht mehr weiterspielen.

(APA)