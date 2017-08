Alexander Zverev: Die Geburtsstunde eines Superstars?

New York/Wien. Den Favoritenstatus bei den US Open am Alter festzumachen, wäre ein Fehler. Pete Sampras schrieb 1990 mit 19 Jahren und 28 Tagen als jüngster New-York-Sieger Geschichte. Zehn Jahre später triumphierte der 20-jährige Marat Safin (Sampras war im Finale chancenlos), 2009 war Juan Martin Del Potro ebenfalls erst 20, als er Roger Federer nach dessen 41 Partien andauernden Siegesserie bei den US Open im Endspiel entzauberte. Alexander Zverev feierte im April seinen 20. Geburtstag. Er ist die Nummer eins der Zukunft, darin ist sich die Tenniswelt einig. Die Frage ist nur: Kann er schon in New York seinen ersten Major-Titel gewinnen?

Viel spricht nicht dagegen. „Zverev ist in der besseren Tableauhälfte, er ist Favorit Nummer drei“, sagt der ehemalige Weltranglistenerste Mats Wilander. Zverev profitiert von der Verletzungsserie in den Top Ten, bis zum Halbfinale kann die Nummer sechs der Welt auf niemanden treffen, der in der Weltrangliste besser notiert ist als Platz 14 (John Isner, Head to Head: 3:0). Bestplatzierter Gegner im Halbfinale wäre Marin Cilic (ATP-7., H2H: 3:1), erst im Endspiel käme es zum Duell mit einem der Topfavoriten Federer (3., 2:2) oder Rafael Nadal (1., 0:3).

Mehr Muskeln, mehr Sicherheit

Die beiden Altstars waren zuletzt verwundbar. Zverev hat vor gut zwei Wochen Federer im Montreal-Finale vor allem dank eines verbesserten zweiten Aufschlags regelrecht abserviert. Die beidhändige Rückhand des Deutschen ist die durchschlagkräftigste im Feld, die Vorhand wurde im Lauf der Saison immer stabiler. „Ich versuche, meinen Gegnern die Zeit zu nehmen“, beschreibt Zverev seinen Stil. Der flotte Belag in New York sollte kein Nachteil sein.

Zverev ist kein Spieler, der auf dem Platz lange fackelt oder beim Ausservieren ins Trudeln kommt, sein Selbstvertrauen ist nach der 10:1-Matchbilanz auf den US-Hardcourts unverwüstlich. Dass er heuer auch schon zwei Masters-Titel errungen hat, ist tatsächlich bemerkenswert. In den vergangenen zehn Jahren gelang das keinem Spieler außerhalb der „Big Four“ (Federer, Nadal, Djokovic, Murray), zuletzt schaffte David Nalbandian 2007 dieses Kunststück. „Das hat mir gezeigt, dass ich an jedem Tag jeden Gegner schlagen kann“, sagt Zverev.

Auch gegen Spieler wie Federer oder Nadal über fünf Sätze bestehen zu müssen, macht ihn keinesfalls nervös. „Natürlich ist es ein viel längeres Match, aber es ist nicht anders. Das Tennis verändert sich nicht viel.“ Die US Open sind Zverevs zehntes Major-Turnier, das Achtelfinal-Aus gegen Milos Raonic zuletzt in Wimbledon ist sein bisher bestes Resultat. In Paris war gar in Runde eins gegen Fernando Verdasco Endstation, in Melbourne scheiterte er noch an seiner mangelnden Fitness, verlor nach 2:1-Satzvorsprung mit Krämpfen gegen Nadal. Bei einer Größe von 1,98 Metern litt zudem die Motorik.

Der einst schlaksige Teenager behauptet nun aber, fast zehn Kilo an Muskelmasse zugenommen zu haben. Sein Coach Juan Carlos Ferrero, eine ehemalige Nummer eins, meint, Zverev liege physisch auf einer Skala von eins bis zehn erst bei fünf. Nach seinen Turniersiegen in Washington und Montreal etwa verlor er völlig entkräftet in Cincinnati in Runde eins und musste beim Golfen und am Strand erst wieder neue Kraft für die US Open tanken.

Mühsamer Auftakt

Gefunden hat Zverev seinen Rhythmus noch nicht. 62 unerzwungene Fehler schlug er beim Auftaktsieg (7:6, 7:5, 6:4) über Darian King (168.). Im Tiebreak musste er zwei Satzbälle abwehren. Spürt er etwa doch den Druck? Und sei es den selber auferlegten?

Heute wartet Borna Coric (20 Jahre, ATP-61.). Kann Zverev seine Spannung wieder aufbauen, ist das Endspiel am 10. September nach wie vor realistisch. Und dann kann bekanntlich alles passieren. Zverev wäre nicht überrascht, er sagt nur, Federer und Nadal seien über alle anderen zu stellen. Aber er weiß: „Bei Grand Slams gibt es jede Menge harter Matches bevor man diese Leute zu sehen bekommt.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2017)