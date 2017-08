US-Open: Thiem-Partie nach 2:0-Satzführung wegen Regens abgebrochen

Der erste Auftritt von Dominic Thiem bei den mit 50,4 Mio. Dollar dotierten US Open in New York ist am Dienstag von Regen beeinträchtigt worden. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher führte gegen den Australier Alex de Minaur nach 1:29 Stunden mit 6:4,6:1,1:0 als das Spiel auf dem Grandstand in Flushing Meadows abgebrochen werden musste. Der Spielbetrieb kann heute nicht mehr aufgenommen werden.

Schon davor war das Erstrundenmatch des Weltranglisten-Achten zweimal für rund zehn Minuten unterbrochen worden, wobei die Spieler aber noch auf dem Platz auf eine dann auch erfolgte Wetterbesserung warteten.

Thiem hatte im ersten Satz nach einer 3:1-Führung einen 3:4-Rückstand zur Kenntnis nehmen müssen. Er schaffte dann zum 5:4 ein weiteres Break und servierte den ersten Durchgang nach 43 Minuten aus. Danach übernahm der Lichtenwörther das Kommando und mit Breaks zum 2:1, 4:1 und 6:1 stellte er nach 81 Minuten eine 2:0-Satzführung her. Nach dem dritten Servicegame zu Null in Folge zum 1:0 für Thiem ließ der Referee die Spieler in die Kabinen marschieren.

Der Gewinner der Begegnung, die nun nicht vor 21.00 Uhr MESZ fortgesetzt werden sollte, trifft entweder auf Marcos Baghdatis (CYP) oder Taylor Fritz (USA).

Kerber in Runde 1 out

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist am Dienstag bei den Tennis-US-Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Deutsche unterlag im Arthur-Ashe-Stadion als Nummer sechs gesetzt unter geschlossenem Dach der Japanerin Naomi Osaka 3:6,1:6. Kerber war heuer ebenso bei den French Open in Runde eins gescheitert, bei den Australian Open und in Wimbledon kam sie auch nur bis ins Achtelfinale.

Noch Anfang Juli an der Weltranglistenspitze, wird Kerber am übernächsten Montag im nächsten Ranking nun nicht mehr in den Top Ten stehen. Die 29-Jährige war vor Turnierbeginn schon nicht mehr im Kreis jener acht Spielerinnen mit Chancen auf die Nummer-1-Position nach den US Open gewesen. Von diesen hatten sich in der ersten Runde am Montag schon die Britin Johanna Konta und die Rumänin Simona Halep verabschiedet.

Ihre Chance, an der Spitze zu bleiben, hat die Tschechin Karolina Pliskova am Dienstag mit einem 6:2,6:1-Auftaktsieg gegen die Polin Magda Linette vorerst gewahrt. Die Möglichkeit zur Ablöse haben nun vorerst nur noch die Spanierin Garbine Mugurza, die Ukrainerin Elina Switolina, die Dänin Caroline Wozniacki, die Russin Swetlana Kusnezowa und die US-Amerikanerin Venus Williams.

(APA)