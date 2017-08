Die Aura des Königs

New York. Die fünf Trainingsplätze im Schatten des mächtigen Arthur-Ashe-Stadions sind eigentlich nur als kleines Extra, als Zuckerl für die Besucher gedacht. Eine paar finden sich in der Regel ein, um Spielern der zweiten Garde aus nächster Nähe beim Einschlagen zuzusehen. Für Experten und Enthusiasten ist das interessant, die meisten Fans schauen sich aber die Matches auf einem der 17 anderen Plätze an. Doch plötzlich ändert sich alles.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2017)