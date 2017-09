Pablo Carreño Busta, die Zukunft der Tennisnation

New York/Wien. Für rund ein Jahrzehnt waren die Spanier mit ihrer Dichte an Topspielern im Männertennis unerreicht. Bis zu 15 spanische Profis in den Top 100 der Weltrangliste waren die Regel, aktuell sind es immerhin noch acht. Doch die Armada angeführt von Rafael Nadal, 31, ist in die Jahre gekommen: David Ferrer, 35, Feliciano López, 35, Fernando Verdasco, 33, Nicolás Almagro, 32. Roberto Bautista Agut und Albert Ramos-Viñolas spielen zwar in Hochform, sind aber auch schon 29.

Das Loch, das sie hinterlassen werden, vermag mittelfristig nur Pablo Carreño Busta zu füllen. Der 26-Jährige ist der jüngste seiner Landsleute in den Top 100 und nun schon der fünfte Spanier, der in den vergangenen fünf Jahren bei den US Open das Viertelfinale erreicht hat (nach Nadal, Lopez, Ferrer und Tommy Robredo). Zuletzt verabschiedete er Jungstar Denis Shapovalov 7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (3) und blieb damit in New York weiterhin makellos (12:0 Sätze).

Auf Sandplätzen groß geworden präsentiert sich Carreño Busta in New York als kompletter Spieler. Er agiert aggressiv, dabei aber unaufgeregt, Gewinnschläge sind nicht seine oberste Priorität, sein Netzspiel ist dafür äußerst solide, wie auch seine Doppelergebnisse (unter anderem US-Open-Finalist) zeigen. Den 1,88-m-Mann bringt so schnell nichts aus der Ruhe, bei wichtigen Punkten hat er seine Nerven im Griff, konnte sich stets auch auf sein Service verlassen.

Als Weltranglisten-19. ist Carreño Busta nun in der unteren und vermeintlich leichteren Tableauhälfte der am höchsten gesetzte Spieler. 2017 ist sein bisher bestes Jahr, er gewann in Estoril seinen dritten ATP-Titel, verlor in Rio erst im Finale gegen Dominic Thiem, stieß beim Masters in Indian Wells ins Habfinale und bei den French Open in Paris ins Viertelfinale vor (Aufgabe gegen Nadal). In New York trifft er heute auf Diego Schwartzman (ARG, 25, ATP-33.), es ist das erste direkte Duell.

Bei den Damen war für Titelfavoritin Garbiñe Muguruza (6:7, 3:6 gegen Petra Kvitová) ebenso wie für Maria Scharapowa (7:5, 4:6, 2:6 gegen Anastasija Sevastova) im Achtelfinale Endstation. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2017)