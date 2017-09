Die Rackets der Champions

Neun Schläger hat Roger Federer sorgsam in seiner Tasche verstaut, wenn er am Mittwoch in New York den Platz betritt und gegen Juan Martin Del Potro um den Einzug ins Halbfinale der US Open kämpft. Mindestens 340 Gramm wiegt ein solches Wilson-Arbeitsgerät, es ist zusätzlich mit Gewichten auf Federers Vorlieben ausbalanciert. 2014 hat Federer seine Schlagfläche auf 626 cm2 vergrößert, einer der Gründe für die heuer so stabile Rückhand. Der Hobbyspieler aber hätte keine rechte Freude mit diesem Arbeitsgerät, er wäre schon vom Gewicht überfordert. Jene Bespannung, mit der Federer 19 Grand-Slam-Titel gewonnen hat, kann er sich allerdings ohne weiteres zulegen, billig ist sie jedoch nicht.