Saisonende für Andy Murray "ziemlich sicher"

Der Weltranglisten-Zweite Andy Murray wird laut eigenen Angaben "ziemlich sicher" den Rest der Tennis-Saison verpassen. Das gab der 30-jährige Schotte am Mittwoch auf Facebook bekannt. Definitiv sagte Murray wegen seiner Hüftverletzung, die ihn schon den Start bei den US Open gekostet hatte, vorerst für die Turniere Anfang Oktober in Peking und Shanghai ab.

Ziemlich sicher werde er auch bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle und beim letzten Masters-1000-Turnier der Saison in Paris nicht antreten können, teilte Murray weiters mit. In Wien ist der Brite Titelverteidiger. Das größte österreichische Tennis-Turnier geht von 23. bis 29. Oktober über die Bühne. Die Verletzung hatte sich Murray bei den French Open im Juni zugezogen.

Zuvor hatten bereits Novak Djokovic, Stan Wawrinka und Kei Nishikori (hätte ebenfalls in Wien spielen sollen) ihre Saison vorzeitig beendet.

(APA)