Pliskova bei US Open gescheitert: Muguruza neue Nummer 1

An der Spitze der Tennis-Weltrangliste der Damen kommt es zu einem erneuten Wechsel. Weil die topgesetzte Vorjahresfinalistin Karolina Pliskova (Tschechien) bei den US Open in New York am Mittwoch im Viertelfinale an der US-Amerikanerin Coco Vandeweghe (Nummer 20) mit 6:7 (4:7), 3:6 scheiterte, wird sie am Montag nach knapp zwei Monaten an der Spitze von der Spanierin Garbine Muguruza abgelöst.

Die Wimbledonsiegerin, die in Flushing Meadows bereits im Achtelfinale ausgeschieden war, ist nach Arantxa Sanchez-Vicario die zweite Spanierin an der Spitze der 1975 eingeführten Weltrangliste.

Für die in New York geborene Vandeweghe bedeutet der 7:6,6:3-Erfolg den zweiten Halbfinal-Einzug in einem Grand-Slam-Turnier nach jenem bei den heurigen Australian Open in Melbourne. Ihre Halbfinalgegnerin wurde in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) zwischen ihrer Landsfrau Madison Keys (15) und der Estin Kaia Kanepi ermittelt. Im ersten Halbfinale stehen einander Sloane Stephens und Venus Williams (beide USA) gegenüber.

(APA/sda)