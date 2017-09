Daviscup: Thiem und G. Melzer bringen Österreich 2:0 in Führung

Wels. Österreichs Daviscup-Mannschaft ist seiner Favoritenrolle am ersten Tag des Länderkampfes in Wels gegen Rumänien vollends gerecht geworden. Nach Siegen von Gerald Melzer und Dominic Thiem führt die Mannschaft von Kapitän Stefan Koubek im Relegationsduell der Europa-Afrika-Zone I mit 2:0. Ein Sieg im heutigen Doppel durch Thiem und Philipp Oswald (14 Uhr, live in ORF Sport Plus) wäre gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt.

Der UTC Wels hatte sich herausgeputzt für diesen besonderen Anlass, zum dritten Mal nach 1999 (Portugal) und 2002 (Ukraine) war die zweitgrößte Stadt Oberösterreichs Schauplatz eines Daviscup-Länderspiels. Die eigens aufgebauten Tribünen boten 3500 Zuschauern Platz, kurz nach Mittag waren auch die letzten Karten verkauft. Das lag nicht an den klingenden Namen der Rumänen, auch Gerald Melzer dürfte nicht der große Ticketseller gewesen sein. Das Gros der Besucher war, wie könnte es anders sein, wegen Dominic Thiem gekommen. Heim-Auftritte des österreichischen Topstars sind eine Rarität, dementsprechend groß waren Interesse und Begeisterung.

Eine Zeitreise

Bevor Thiem die Bühne betrat und der Hauptact starten konnte, war Gerald Melzer die Ouvertüre vorbehalten. Abgesehen von einer Konzentrationsschwäche im dritten Satz erledigte der 27-Jährige seine Aufgabe souverän, er schlug Rumäniens Nummer eins Dragos Dima (ATP 489) mit 6:1, 6:1, 3:6, 6:1. Thiem muss sich in seinem Spiel gegen Bogdan Borza (ATP 707) um einige Jahre zurückversetzt gefühlt haben. Dass er einem derart niedrig gereihten Konkurrenten gegenüberstand, war letztmals vor ziemlich exakt vier Jahren der Fall. Bei einem Challenger in Marokko sah sich Thiem im September 2013 mit dem Franzosen Laurent Rochette, Nummer 714 der Weltrangliste, konfrontiert.

Dass Thiem seinen Gegner im Vorfeld eines Matches nicht kennt, kommt nur noch selten vor. Borza war ihm jedenfalls kein Begriff, Österreichs Aushängeschild und den rumänischen Nobody trennen Welten, spielerisch und folglich auch in der Weltrangliste. Auf der ATP-Website wird der 20-Jährige ohne Bild geführt, für gewöhnlich bestreitet er seine Spiele auf der drittklassigen Future-Tour praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wer dieses ungleiche Duell gewinnen würde, darüber gab es keinerlei Spekulationen. Solch präzisen und harten Schlägen wie jenen von Thiem sah sich der junge Borza noch nie zuvor ausgesetzt, dabei offenbarte der Niederösterreicher längst nicht sein ganzes Können.

Der "Ferrari" Thiem

Mit Fortdauer der Begegnung bekam dieses Spiel immer mehr den Charakter einer Exhibition, Thiem spielte oftmals nicht mit der letzten Konsequenz, weil es schlichtweg nicht vonnöten war. Die spektakuläreren Gewinnschläge bejubelte das Publikum frenetisch, phasenweise glich die Stimmung ein wenig jenem bei einem Volksfest, welches in Wels tatsächlich bis Sonntag in Szene geht. Thiem hatte seinen ersten Daviscup-Auftritt auf heimischem Boden seit jenem in Kitzbühel 2015 (2:3 gegen Niederlande) sichtlich genossen, er bedankte sich für die Unterstützung. „Es hat riesigen Spaß gemacht, vor einem vollen Center Court zu spielen.“

Im heutigen Doppel könnte Thiem an der Seite von Philipp Oswald gegen die Paarung Horia Tecau/Nicolae Frunza bereits die Entscheidung herbeiführen und den Klassenerhalt sichern. Mit Tecau stellt Rumänien den aktuellen US-Open-Champion, Oswald aber verwies selbstbewusst auf die Qualitäten seines Partners. „Ich habe mit Dominic einen Ferrari an meiner Seite. Jetzt geht es darum, dass wir die richtigen Gänge finden.“

("Die Presse", Printausgabe 16.9.2017)