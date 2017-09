Roger Federer feiert 20-jähriges Jubiläum im ATP-Ranking

Freitagnachmittag ist Roger Federer als Mitglied des "Team Europa" beim Laver Cup als Daumendrücker u.a. für Dominic Thiem auf der Bank gesessen. Der Schweizer Superstar feierte an diesem Tag in Prag aber auch ein Jubiläum. Auf den Tag genau vor 20 Jahren, also am 22. September 1997, schien der damals 16 Jahre und 45 Tage alte Federer erstmals im ATP-Ranking auf: als Nummer 803 mit zwölf Punkten.

"Ich werde diesen Moment nie vergessen und die Aufregung, die ich nach diesem Satellite (frühere Turnier-Serie) empfunden habe. Es war der Start einer langen Reise an die Spitze für mich", erinnerte sich Federer auf der ATP-Website. Es sei aufregend, dass er 20 Jahre später immer noch in dem Sport sei. "Und ich immer noch die Chance habe, am Ende des Jahres 2017 Nummer eins zu sein. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich eine solche Langlebigkeit haben werde."

(APA)