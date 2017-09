NFL-Videos: Kareem Hunt im Vorwärtsgang

National Football league (NFL) begeistert Amerika. Vor allem ein Rookie, also Neueinsteiger, lief an den ersten beiden Spieltagen in die Herzen der Fans: Kareem Hunt, 22, von den Kansas City Chiefs. Der 86. des NFL-Drafts von 2017 explodierte richtiggehend gegen die Philadelphia Eagles (27:20), sein 53 Yard-Touchdown-Lauf war Highlight des kompletten Spieltages.

Dabei war sein erster Ballbesitz im Trikot der Chiefs eine Katastrophe. Gegen New England verlor er das „Eierlaberl“, er ließ es fallen (fumble) – doch der Spieler, der bei den Chiefs mit 776.000 Dollar Minimumgage (Vierjahresvertrag) aufläuft, gab sich nicht auf.

Mit 246 Yards, 98 als Passempfänger, und drei Touchdowns schaffte es der Junge aus Ohio in die Geschichtsbücher – so viele Yards hat noch nie ein Debütant in dieser Liga erkämpft. Was diesen Emporkömmling auszeichnet, sind seine Gefühlslage: „Ich kann nicht glauben, dass ich den ersten Ball verloren habe!“ Was er nun gegen die LA Chargers leisten wird?

Und nun die kommenden Topspiele:

Natürlich dürfen die New England Patriots nicht fehlen: