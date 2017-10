NFL-Video: Kansas City Chiefs bleiben unbesiegt

Die Kansas City Chiefs besiegten am Montag (Ortszeit) die Washington Redskins 29:20 und sind als einziges Team der National Football League in der neuen Saison noch ungeschlagen. NFL-Debütant Harrison Butker verwertete kurz vor Spielende ein Fieldgoal zum 20:20-Ausgleich und stellte nach einem 13-Yard-Touchdown von Linebacker Justin Houston auch den Endstand her.

(red)