Dem Schatten Kitzbühels endlich entkommen

Santa Caterina/Wien. Hannes Reichelt durfte das für ihn schwierig verlaufene Jahr 2016 mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Der Salzburger fuhr im Super-G von Santa Caterina als Zweiter auf das Podest, schneller als der 36-Jährige war nur Kjetil Jansrud. Der Norweger holte im dritten Super-G in diesem Winter den dritten Sieg. Selbiges ist vor ihm nur Hermann Maier gelungen (1997/98 und 1999/2000, damals sogar vier Siege). Jansrud distanzierte Reichelt bei seinem 18. Weltcup-Erfolg um 0,60 Sekunden, Dritter wurde der Südtiroler Dominik Paris (+0,65 Sek.). Der zuletzt in der Abfahrt von Gröden erfolgreiche Max Franz landete als zweitbester ÖSV-Athlet mit schon über einer Sekunde Rückstand auf Platz fünf.

„Das ist ein schöner Tag für mich“, sagte Reichelt, sichtlich glücklich. In Kitzbühel hatte der Routinier vor rund elf Monaten (22. Jänner) ebenfalls im Super-G seinen zuvor letzten Podestplatz geholt, tags darauf stürzte er im Abfahrtsklassiker. Der ohnehin schon lädierte Rücken machte fortan wieder größere Probleme, erst im September unterzog sich Reichelt einer Operation an der Lendenwirbelsäule. „2016 war ein sehr turbulentes Jahr. Ich hoffe, dass das, was jetzt wieder wie ein Berg aussieht, ein Hochplateau für 2017 ist“, meinte Reichelt. Schon in Gröden (Platz neun) habe er gesehen, dass nicht mehr viel auf die Top drei fehlt. „Heute hatte ich auch ein wenig Glück. Es war ein brutal schwerer Super-G, aber das sind Sachen, die mir liegen.“

„Tetschn“ für Hirscher

Super-G-Dominator Jansrud überzeugte auf der Piste „Deborah Compagnoni“ mit einer starken Fahrt im oberen Teil, er überraschte sich damit sogar selbst, „weil mir die Bedingungen hier eigentlich nicht so liegen“, gestand Jansrud, der den Rückstand im Gesamtweltcup gegenüber Hirscher auf 151 Punkte verkürzte.

Für den Salzburger endete der erste Bewerb in der Weltcupstation nahe Bormio mit einer herben Enttäuschung. 3,43 Sekunden Rückstand waren gleichbedeutend mit Rang 47. „Fakt ist, es ist eine ordentliche Tetschn“, erklärte der Weltcup-Dominator, der sich nicht ernsthaft Hoffnungen auf einen großen Punktezuwachs gemacht hatte. Er sah den Super-G vielmehr als Training für die Superkombination am Donnerstag. „Aber auch für die Kombi war das viel zu wenig“, meinte Hirscher selbstkritisch. Vor der Kombination steht heute (11.45 Uhr, live in ORF eins) noch eine Abfahrt auf dem Programm. Neben Reichelt machte im Hinblick auf den zweiten Speedbewerb auch Max Franz' Auftritt Mut. Er sagte: „Mit dem Platz bin ich sehr zufrieden. Die Fahrt war nicht so, wie ich sie mir vorgenommen habe.“ Der Zeitrückstand von 1,24 Sekunden auf Jansrud irritierte. In der Abfahrt will Franz jedenfalls „das Hirn ein wenig ausschalten“.

Der zehnplatzierte Vincent Kriechmayr verpasste einen Toprang durch einen Fahrfehler im unteren Streckenabschnitt. „Ich bin schon angefressen, aber zumindest kann ich wieder schnell Ski fahren“, bemerkte der Oberösterreicher. Matthias Mayer fuhr als 22. deutlich an einer Spitzenplatzierung vorbei. „Ich war selbst ein bisschen überrascht.“ (ag./red.)



Herren-Super-G Santa Caterina

1. Kjetil Jansrud (NOR) 1:30,88 Min. 2. Hannes Reichelt (AUT) +0,99, 3. Dominik Paris (ITA) +0,65, 4. Aleksandar Aamodt Kilde (NOR) +0,99, 5. Max Franz (AUT) +1,24, 5. Josef Ferstl (GER) +1,24.

Weiters: 10. Vincent Kriechmayr +1,45 19. Romed Baumann +1,81 22. Matthias Mayer +1,98 28. Christoph Krenn +2,35 47. Marcel Hirscher +3,43.

Gesamtweltcup: 1. Hirscher (AUT) 633, 2. Jansrud (NOR) 482, 3. Kristoffersen (NOR) 382 4. Alexis Pinturault (FRA) 365.

