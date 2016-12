Im Blindflug zum Semmering-Double

Semmering/Wien. Dichter Nebel, starker Schneefall, dazu kräftiger Wind: Der Winter ist ins Land gezogen, hat auch den Semmering erreicht und den Weltcup-Athletinnen dort den schwierigsten Riesentorlauf der bisherigen Saison beschert. Den Durchblick im Schneegestöber behielt einmal mehr Mikaela Shiffrin, die US-Amerikanerin gewann auf dem Zauberberg den zweiten Riesentorlauf innerhalb von zwei Tagen, Tessa Worley wurde Zweite, die wieder erstarkte Viktoria Rebensburg Dritte.

„Es war ein großer Kampf“, meinte Shiffrin. Verpassten die Läuferinnen die Ideallinie, wurde es mitunter sogar gefährlich. Die Französin Taina Barioz etwa musste verletzt abtransportiert werden. Auch die Besten der Welt berichteten Ähnliches. „Ich habe nichts gesehen“, meinte Worley, „brutal schwierig“, erklärte Rebensburg. Stephanie Brunner hatte vor allem im Flachstück zu kämpfen. Dennoch: Bei den vier Riesentorläufen, in denen die Tirolerin in dieser Saison das Ziel erreicht hat, tat sie das als schnellste Österreicherin. So auch im zweiten Semmering-RTL als Fünfte. „Wenn ich keine Fehler mehr mache, dann reicht es vielleicht für das Stockerl“, meinte die 22-Jährige. Ricarda Haaser, 23, wurde Zehnte und freute sich über ihre beste Weltcupplatzierung.

Der lange Weg zurück

Die größte Aufmerksamkeit aber galt Anna Veith. Verpasste die Salzburgerin bei ihrem Comeback am Vortag noch das Finale, gelang ihr beim zweiten Start nach über einjähriger Verletzungspause als 25. die Qualifikation für den zweiten Lauf. Am Ende lag Veith 2,68 Sekunden zurück und hielt ihre Position, ein Blick auf die Sektorzeiten aber gab viel Grund zur Hoffnung: Im ersten Durchgang war die 27-Jährige auf den knapp 20 Fahrsekunden im mittleren und schwierigsten Teil des Rennens eine Hundertstelsekunde schneller als die Halbzeitführende Mikaela Shiffrin. Und im Finale, bei noch schlechterer Witterung, war sie auf demselben Abschnitt nur sechs Hundertstel langsamer als die US-Amerikanerin. „Ich war besser konzentriert, es hat sich schon normaler angefühlt“, meinte Veith.

Im Oktober 2015 war die zweifache Gesamtweltcupsiegerin in Sölden gestürzt, mit den Rängen 49 und 25 gab sie nun also ihr Comeback. Die Bilanz fiel „sehr positiv“ aus. „Es war ein langer, harter Weg. Ich wusste, es wird schwierig, es braucht Mut. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe.“ Nun könne sie die richtigen Schlüsse ziehen. „Ich brauche mehr Rennen, muss konsequenter werden.“ Ihr nächster Auftritt: Der Riesentorlauf in Maribor am 7. Jänner.

Ein Semmering-Hattrick?

Mit 200 Zählern innerhalb von 24 Stunden holte Mikaela Shiffrin das Punktemaximum am Semmering, auch ihr dritter RTL-Sieg nach dem Vortag und Sölden 2014 gelang damit auf österreichischem Boden. Den Grundstein legte sie im oberen Flachstück, hier machte sich das Training für die Speed-Disziplinen bezahlt. Auch die Gesamtweltcupführung hat die 21-Jährige weiter ausgebaut, sie führt nun 115 Punkte vor der Schweizerin Lara Gut. Und heute steht auch noch der Nachtslalom auf dem Programm (15/18 Uhr, live ORF eins), ihre eigentliche Spezialdisziplin.

Die Statistik prophezeit jedenfalls ein Shiffrin-Semmering-Triple: Die jüngsten elf Weltcupslaloms, die sie bestritt, hat sie allesamt gewonnen, nicht auf dem Podest landete sie zuletzt vor über zwei Jahren. Und Nachtrennen möge sie besonders gern, erklärte Shiffrin.

Die ÖSV-Hoffnungen ruhen auf dem Trio Bernadette Schild, Katharina Truppe und Michaela Kirchgasser. Truppe war nach dem Schneetreiben beim Riesentorlauf als 23. „froh, dass ich heil heruntergekommen bin“. Kirchgasser (12.) teilte diese Meinung. „Man hat wirklich sehr wenig gesehen. Aber es ist Winter, wir freuen uns über jeden Schnee.“



DAMEN-RIESENTORLAUF Semmering

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:09,40 Min.

2. Tessa Worley (FRA) +0,15 Sek.

3. Viktoria Rebensburg (GER) +0,18

Weiters: 4. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0,23 5. Stephanie Brunner (AUT) +0,38 6. Lara Gut (SUI) +0,57 7. Marie-Michele Gagnon (CAN) +0,59 8. Manuela Mölgg (ITA) +0,94 9. Federica Brignone (ITA) +0,96 10. Ricarda Haaser (AUT) +1,00 12. Michaela Kirchgasser (AUT) +1,39 25. Anna Veith (AUT) +2,68.

Gesamtweltcup (nach 14 Rennen): 1. Shiffrin 698 2. Gut 583 3. Ilka Stuhec (SLO) 495.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2016)