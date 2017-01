Die Schneekönigin setzt ihre Rekordjagd fort

Mikaela Shiffrin hat diesen Winter viel zu jubeln – womöglich auch in Zagreb. / Bild: (c) APA

Mikaela Shiffrin geht am Dienstag als große Favoritin in den Flutlichtslalom in Zagreb. Dem US-Jungstar gehört unbestritten die Zukunft, die Helden vergangener Tage feiern am Mittwoch das 50-Jahr-Jubiläum des Ski-Weltcups.

02.01.2017 | 18:04 | (Die Presse)

Zagreb/Wien. Das neue Jahr im Damenskiweltcup dürfte beginnen, wie das alte geendet hat. Niemand zweifelt daran, dass Mikaela Shiffrin am Dienstag (13/16.15 Uhr, live auf ORF eins) im Slalom in Zagreb ihre Siegesserie fortsetzen und sich auf dem Sljeme zum dritten Mal zur Snow Queen krönen wird. Die letzten zwölf Bewerbe dieser Disziplin hat der US-Jungstar allesamt gewonnen, das ist vor ihr noch keiner Rennläuferin gelungen. Nur noch zwei Siege fehlen ihr, um die allgemeine Bestmarke von Ingemar Stenmark einzustellen, der zwischen 1978 und 1980 bei 14 Riesenslaloms en suite triumphiert hat. Im vergangenen Winter musste Shiffrin verletzungsbedingt fünf Rennen pausieren, seit ihrer Rückkehr aber ist sie in sieben Slaloms ungeschlagen geblieben. Schafft sie am Dienstag Sieg Nummer acht, egalisiert sie zudem die Bestmarken von Vreni Schneider (1988/89) und Janica Kostelić (2000/2001). „Ich schaue nicht auf Rekorde. Die bekomme ich immer in Interviews zu hören. Das ist dann zwar cool, aber ich setze mir die Bestmarken nicht zum Ziel“, betonte Shiffrin. Trotz ihrer erst 21 Jahre ist die regierende Slalomweltmeisterin schon jetzt eine prägende Figur im Weltcup, ein Blick in die Annalen macht deutlich, welche Sphären Shiffrin offenstehen: Die US-Amerikanerin hält derzeit bei 26 Weltcupsiegen, nur Stenmark (27) und Annemarie Moser-Pröll (41) waren vor ihrem 22. Geburtstag noch erfolgreicher. Den legendären Schweden wird Shiffrin noch überholen, erreicht sie ihren Stichtag doch erst am 13. März. Bleibt Shiffrin verletzungsfrei, ist ihr die Rückkehr auf den Slalomthron gewiss, zudem darf sie heuer auch mit dem ersten Gewinn der großen Kristallkugel liebäugeln: 225 Punkte beträgt derzeit der Vorsprung auf Titelverteidigerin Lara Gut (SUI). Größen fahren Showrennen Bevor am Donnerstag Marcel Hirscher im Flutlicht erneut Henrik Kristoffersen zwischen den Stangen fordert, zelebriert der Skiweltcup ein Jubiläum. Der 5. Jänner markiert nämlich den Jahrestag des ersten Weltcuprennens 1967 in Berchtesgaden. Zu diesen Ehren wurden alle 51 bisherigen Gesamtsieger nach Zagreb eingeladen. 17, darunter Karl Schranz, Jean-Claude Killy, Alberto Tomba oder Renate Götschl, haben ihr Kommen zu den Feierlichkeiten am Mittwochabend zugesagt. Als Highlight absolvieren die Helden von früher ein Skirennen auf einer 150 Meter langen Straßenskipiste inmitten der kroatischen Hauptstadt. (red.) ("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2017)

diepresse.com/testabo