Ski alpin: Gallhuber muss auch in Zagreb pausieren

Katharina Gallhuber muss auch beim Weltcup-Slalom am (heutigen) Dienstag in Zagreb passen. Die 19-jährige Niederösterreicherin hatte sich vergangene Woche beim Ausfall im zweiten Riesentorlauf auf dem Semmering eine Knochenprellung im rechten Sprunggelenk zugezogen und danach beim abschließenden Heim-Slalom nicht antreten können.

Gallhuber hat gute Chancen, im Februar in St. Moritz ihr WM-Debüt zu geben. Die junge Göstlingerin ist nach der Verletzung von Carmen Thalmann aktuell hinter Bernadette Schild, Michaela Kirchgasser und Katharina Truppe die Nummer vier im ÖSV-Slalomteam. Schon kommendes Wochenende in Maribor soll Gallhuber wieder mit dabei sein.

Alle Augen auf Shiffrin

Drei Tage nach Neujahr und fünf nach ihrem historischen Triple am Semmeringer "Zauberberg" will Mikaela Shiffrin ihre Rekordjagd auf dem "Bärenberg" in Zagreb fortsetzen. Der Slalom-Klassiker in Kroatien ist für die Weltcup-Führende und zweifache Zagreb-Siegerin eine gute Chance, ihren 27. Weltcupsieg einzufahren und auch mit Ingemar Stenmark gleich zu ziehen.

Seit ihrer Rückkehr hat Shiffrin aber alle sieben auf dem Programm stehenden Weltcup-Slaloms gewonnen. Schafft die Seriensiegerin am Dienstag auch die Nummer acht, egalisiert sie zudem die Bestmarken von Vreni Schneider (1988/89) und Janica Kostelic (2000/2001).

(APA)