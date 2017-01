Hirschers Serien sind die Ängste der anderen

Nach der Absage vor einem Jahr wegen anhaltenden Regens und zu weicher Piste soll es am Samstag wieder mit einem Weltcup-Riesentorlauf in Adelboden klappen. Die Kunstschneepiste auf dem Chuenisbärgli war dank tiefer Temperaturen schon vor dem Jahreswechsel im rennfertigen Zustand, in den vergangenen Tagen hüllte Naturschnee auch die Landschaft in winterliche Verhältnisse.

Für Marcel Hirscher geht es um die Fortsetzung einer Serie, die nach dem 12. Jänner 2013 in Adelboden (16.) begann. 33 Weltcup-Riesentorläufe in Folge kam der Salzburger danach jeweils in den Top sechs. Zu Buche stehen 12 Siege, 10 zweite Plätze, 6 dritte, 3 vierte sowie je 1 fünfter und sechster Rang. Er ist auch der letzte RTL-Sieger in Adelboden, gewann 2015 vor dem Franzosen Alexis Pinturault und dem Norweger Henrik Kristoffersen.

In der aktuellen Disziplinwertung führt der vierfache Gesamtweltcupsieger mit 353 Punkten vor Pinturault (289) und dem Franzosen Mathieu Faivre (270) sowie Kristoffersen (182). Hirscher war dreimal Zweiter und gewann zuletzt in Alta Badia. Allerdings zählt auch der Parallel-Riesentorlauf von Alta Badia dazu, und da kam der Salzburger nur an die 18. Stelle.

Der Salzburger Philipp Schörghofer (in dieser Saison bereits Siebenter, Sechster und Elfter) und der Tiroler Manuel Feller (Zwölfter, Fünfter) würden mit weiteren Toprängen ihr WM-Ticket wohl endgültig fix machen. Die besten Platzierungen von Schörghofer in Adelboden waren zwei siebente Ränge 2011 und 2013, Feller war nur 2013 am Start und blieb ohne Ergebnis. Bleibt abzuwarten, wie er den Ausfall im Zagreb-Slalom nach Halbzeitführung wegsteckt.

Mit Roland Leitinger (u.a. in dieser Saison Elfter) und Christoph Nösig (u.a. 14.) haben nur noch zwei weitere ÖSV-Läufer bisher gepunktet. Sie können sich eindringlich für St. Moritz empfehlen. Es handelt sich bereits um den vorletzten Riesentorlauf vor den Weltmeisterschaften, der letzte folgt am 29. Jänner in Garmisch-Partenkirchen. Am Sonntag folgt mit dem Slalom der zweite Teil des Adelboden-Wochenendes.

ÖSV-Team für die alpinen Weltcup-Rennen der Herren am Wochenende (jeweils 10.30/13.30 Uhr, live ORF eins) in Adelboden:

Riesentorlauf am Samstag: Marcel Hirscher, Philipp Schörghofer, Roland Leitinger, Christoph Nösig, Manuel Feller, Marco Schwarz, Marcel Mathis, Daniel Meier, Christian Hirschbühl

Slalom am Sonntag: Marcel Hirscher, Marco Schwarz, Manuel Feller, Marc Digruber, Michael Matt, Christian Hirschbühl, Dominik Raschner