Kamil Stoch legt im Tournee-Finish vor

Stefan Kraft hat im ersten Durchgang des Finales in Bischofshofen endgültig die Chance auf den Gesamtsieg in der Vierschanzen-Tournee verspielt. Der Lokalmatador musste sich mit 128 Metern begnügen und büßte als 16. auf Kamil Stoch (134,5 m) 19,2 Punkte ein. Der Pole führt vor dem letzten Sprung in der Gesamtwertung 2,8 Punkte vor dem Norweger Daniel Andre Tande (135).

Spitzenreiter nach dem ersten Durchgang ist nach einem 141-m-Flug der Slowene Jurij Tepes 1,1 Punkte vor Stoch und 5,6 vor Tande. Bestplatzierter Österreicher ist Michael Hayböck (130,5) als Sechster, Markus Schiffner (133) ist Neunter.