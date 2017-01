Der Flug in das Geschichtsbuch

Bischofshofen/Wien. Kamil Stoch hat es geschafft, er ist Tourneesieger. Er ist der erste Pole nach Adam Malysz (2001), der diesen Prestigehit gewinnen konnte. Und der Schützling des Tirolers Stefan Horngacher schrieb mit dem Tagessieg in Bischofshofen zugleich Sportgeschichte. Er ist der fünfte Skispringer nach Matti Nykänen (FIN), Espen Bredesen (NOR), Thomas Morgenstern und Jens Weißflog (GER), der sowohl die Tournee, Olympia, WM als auch den Gesamtweltcup gewinnen konnte.

Mehr zum Thema: Kamil Stoch gewinnt die Vierschanzentournee

Der 29-Jährige aus Zakopane war begeistert: „Endlich, ich habe so viele Sachen im Kopf. Dass ich es geschafft habe, ist wunderbar. Danke an Stefan Horngacher, er hat mich mental auf eine neue Ebene gestellt.“ Daniel Andre Tande hatte Pech, im finalen Sprung öffnete sich sein Bindungszapfen, der Norweger vermied einen Sturz nur knapp. Weit zurückgefallen ist auch Stefan Kraft, dem in Bischofshofen (25.) nichts mehr gelingen wollte.

Während Michael Hayböck als Zweiter ein versöhnliches Tourneefinale feierte, war Kraft fassungslos. „Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich bin komplett von der Rolle, und ich weiß nicht, warum.“ Die Schuld allein dem Virus zu geben, wäre falsch. „Abhaken, weitermachen, aufstehen. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig.“

Polens Goldadler

In Polen sorgte dieser Triumph für landesweite Euphorie – und der Weltcup am nächsten Wochenende in Wisla war binnen weniger Minuten nach Stochs Landung endgültig ausverkauft. 16 Jahre nach Malysz erlebt die Skisprungnation wieder einen Hype, getragen von Stoch, unterstützt durch den Tourneezweiten Piotr Zyla und Macej Kot. Dass Stoch den Goldadler als Tourneesieger (20.000 Euro Preisgeld) in Empfang nehmen durfte, sei die Auszeichnung, die er verdiene, sagte Horngacher, der erst seit Sommer in Polen arbeitet und nun seinen größten Erfolg als Trainer errungen hat. Die nächsten Ziele sind schon fixiert: „Weltcup gewinnen, auch die WM – mir ist aber wichtig, dass die ganze Mannschaft weiter funktioniert.“

Dabei kam Stoch in dieser Saison wie aus der Versenkung zurück. Fast zwei Jahre lang war der Doppelolympiasieger von Sotschi aus der Weltspitze verschwunden, eine Knöcheloperation hatte den nach Form und Stil ringenden Sportler aus der Bahn geworfen. Vergangene Saison schaffte er nur drei Top-10-Platzierungen. Horngacher arbeitete mit ihm behutsam, impfte ihm neues Selbstvertrauen ein. Er habe seine Technik verändert, ihm Spaß vermittelt, erzählt Stoch, der im Innsbruck-Training schwer gestürzt war und weiterhin Schmerzen verspürte. Seine erste Aktion? Er habe ihm gesagt, dass „ich nicht alles gewinnen muss. Es reicht, einer der Besten zu sein.“ Und, das beinahe krankhafte Tüfteln am Material gehört der Geschichte an.

Stoch springt nun sozusagen „unplugged“ und steht nun auf dem Höhepunkt. Doppelsieg in Sotschi 2014, WM-Gold 20013, Gesamt-Weltcupsieg 2014 und nun der Tourneesieg – mehr gibt es nicht zu gewinnen. Der Sommer-GP sei zwar reizvoll und noch eine Aufgabe, Kamil Stoch aber wollte sich nicht zu sehr exponieren und ins Rampenlicht drängen. Die Mannschaft sei wichtig, auch die Feier. „Der Rest kommt später.“



Vierschanzentournee Bischofshofen

1. Kamil Stoch (POL) 289,2 (134,5/138,5)

2. Michael Hayböck (AUT) 283,3 (130,5/142)

3. Piotr Zyla (POL) 275,8 (131/137)

Weiters, 4. D. Prevc (SLO) 275,2 5. Kot (POL) 268,8 6. Freitag (GER) 267,4 7. Tepes (SLO) 261,6 8. Leyhe (GER) 259,9 9. Geiger (GER) 259 10. Stjernen (NOR) 258,7; 11. Schiffner 258,4 (133/129,5) 12. Fettner 255,7 (123,5/131,5) 25. Kraft 232,8 (128/121) 27. Kofler 230,6 (115,5/127) 29. Tollinger 225,7 (123/123,5).

Endstand Gesamtwertung: 1. Stoch 997,8 2. Zyla 962,5 3. Tande 941,8 4. Kot 934,3 5. Fettner 926,8.