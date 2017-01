Ski alpin: 100. Podestplatz für Marcel Hirscher

Marcel Hirscher hat am Samstag mit dem zweiten Rang im Riesentorlauf in Adelboden seinen 100. Podestplatz im Ski-Weltcup erreicht. Den 100. ÖSV-Sieg in dieser Disziplin verhinderte nur der Franzose Alexis Pinturault mit seinem 19. Erfolg und 0,04 Sekunden Vorsprung auf Hirscher. Philipp Schörghofer (+1,94) wurde Dritter. Pinturault ist nun vor Jean-Claude Killy Frankreichs Nummer 1 im Weltcup.

Hirscher führt weiter im Riesentorlauf-Weltcup und baute seine Gesamtführung aus.

(APA)