Ski alpin: Nächtliches Hinterherwedeln

Flachau/Wien. Den schlechtesten Weltcupstart seit 36 Jahren hatten die ÖSV-Damen hingelegt, außerdem mit einer hartnäckigen Verletzungsserie zu kämpfen. Es hätte also nur noch bergauf gehen können. Doch am Wochenende setzte es für die Mannschaft von Cheftrainer Jürgen Kriechbaum in Maribor den nächsten Rückschlag: Im Riesentorlauf keine Läuferin in den Top 20, Bernadette Schild im Slalom beste Österreicherin als Achte.

Nach insgesamt 18 Rennen hält man bei einem Podestplatz, in der Nationenwertung liegen die ÖSV-Damen auf Platz drei. Vor allem in den Technikbewerben hapert es, am längsten ist die Durststrecke mittlerweile im Slalom (letzter Sieg: November 2014, Nicole Hosp in Aspen). Schlechte Voraussetzungen also für einen Nachtslalom vor Heimpublikum, noch dazu auf der „Hermann-Maier-Piste“ in Flachau, wo um das höchste Preisgeld im Damenweltcup (174.000 Euro für die Top 30) gefahren wird (17.45/20.45 Uhr, live ORF eins).

Im Slalom kann das unbestrittene Verletzungspech auch nicht als Erklärung für die ÖSV-Misere gelten. Eva-Maria Brem, Cornelia Hütter und Anna Veith glänzten nicht in den Kippstangen, hier fehlt schon länger die Qualität. Gerne wird der verletzungsbedingte Ausfall von Slalomspezialistin Carmen Thalmann ins Treffen geführt, die 27-Jährige aber fuhr in ihrer Karriere noch nie aufs Stockerl. Beste ÖSV-Dame in der Slalomwertung war in der Vorsaison Michaela Kirchgasser als Zehnte, auf den Durchbruch aber wartet die Salzburgerin, 31, immer noch. Bezeichnend: Sie ist dennoch die derzeit beste Österreicherin im Gesamtweltcup – als 15.

Ihre Konstanz wieder gefunden hat heuer Bernadette Schild, die 27-Jährige fuhr in Maribor zum fünften Mal in Folge in die Top Ten. Einzig der Sprung ganz nach vorn fehlt noch. Ob das ausgerechnet beim Heimrennen gelingt? Lieber sind ihr steilere und anspruchsvollere Pisten, außerdem ist die Salzburgerin etwas angeschlagen. Nicht auszurechnen, sollte auch Schild sich verletzen . . .

Für die weiteren ÖSV-Slalomdamen ist Flachau das Rennen der letzten WM-Chance. Schild, Kirchgasser und die 20-jährige Katharina Truppe (Coach Hannes Zöchling: „Sie macht noch zu viele Fehler“) sind Fixstarter im Februar in St. Moritz. Dahinter ist alles offen. Chefcoach Kriechbaum, der WM-Medaillen ohnehin schon eine Absage erteilt hat, gab zumindest für das Heimrennen eine Offensiv-Taktik aus: „Wir wollen versuchen, voll zu attackieren.“

Die Gejagte ist einmal mehr Mikaela Shiffrin. Sie kann in Flachau bereits die erste kleine Kugel für die Slalomwertung fixieren. Dazu müsste sie gewinnen und Veronika Velez-Zuzulová wie in Maribor ausfallen. Die Slowakin aber ist als doppelte Vorjahressiegerin angereist, sie gewann 2016 den Nachtslalom und das Ersatzrennen für Ofterschwang. Shiffrin fehlte damals jedoch verletzungsbedingt.

Shiffrins erste Verfolgerin

Hat die US-Amerikanerin in der Vorsaison ihre Slalomsiege noch im Schnitt mit über zwei Sekunden Vorsprung gefeiert, ist ihr die Konkurrenz inzwischen näher gekommen. Allen voran Wendy Holdener. In sechs Saisonrennen teilten die beiden fünfmal das Podest, der Rückstand der Schweizerin lag zwischen 1,54 und zuletzt nur noch 0,19 Sekunden in Maribor. „Wieder ein Schritt in die richtige Richtung“, meinte die 23-Jährige. Dem ersten Slalomsieg steht nur Shiffrin im Weg, aber Holdener weiß, dass sie mit zwei Superläufen auch die Seriensiegerin schlagen kann.

Ein Trost für die leidgeplagten ÖSV-Damen: Shiffrins erste Verfolgerin überstrahlt eine gewaltige Misere bei Swiss Ski, seit 20. Jänner 2002 warten die Schweizerinnen auf einen Slalomsieg.

