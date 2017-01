Ein neues Siegergesicht: Hintermann gewinnt Wengen-Kombi

Der Schweizer Niels Hintermann hat sämtliche Favoriten düpiert und die Alpine Kombination in Wengen gewonnen. Der 21-Jährige Zürcher verwies bei seinem Debütsieg im Ski-Weltcup den Franzosen Maxence Muzaton und den Vorarlberger Frederic Berthold am Freitag auf die weiteren Stockerlplätze. Alle Spezialisten, die mit höheren Nummern in die verkürzte Abfahrt gingen, hatten keine Chance.

Auf der immer schwieriger zu befahrenden Piste wurde der Norweger Kjetil Jansrud Elfter. Alexis Pinturault landete nur auf Platz 20, der Franzose holte trotzdem die kleine Kristallkugel im Disziplinen-Weltcup. Romed Baumann wurde als zweitbester Österreicher Sechster. Der Kroate Ivica Kostelic belegte in seinem wahrscheinlich letztem Weltcuprennen den 22. Platz.

(APA)