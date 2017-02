Snowboard: Dujmovits und Karl in Bansko auf dem Podest

Im ersten Parallel-RTL in Bansko waren Österreichs Raceboarder gleich doppelt auf dem Podest vertreten. Julia Dujmovits musste sich im Finale nur der Schweizerin Patrizia Kummer hauchdünn um eine Hundertstelsekunde geschlagen geben.Claudia Riegler verpasste im kleinen Finale den Sprung auf das Podest.

"So knapp verliert man nie gerne, aber die Hundertstel kommen in unserem Sport irgendwann einmal zurück. Deswegen überwiegt jetzt auch die Freude darüber, wie ich heute gefahren bin", sagte Dujmovits nach ihrem ersten Podestplatz in diesem Winter.

Benjamin Karl wurde im Männerbewerb Dritter. Der Sieg ging an den Bulgaren Radoslaw Jankow, der den Niederösterreicher damit auch als Führenden im Gesamtweltcup ablöste. "Die Zeiten, als ich mich geärgert habe, dass ich Zweiter oder Dritter geworden bin, sind vorbei. Ich bin mit meiner Leistung und dem Ergebnis rundum zufrieden", erklärte der 31-Jährige.

(red)