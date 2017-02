Maria Höfl-Riesch: „Ich hatte Versagensängste, Skifahren war Druck und Stress“

Wie oft und mit welcher Intensität fahren Sie noch Ski?

Maria Höfl-Riesch: Ich fahre sehr unregelmäßig, bin viel unterwegs. In den Tagen vor Weihnachten bin ich in Kitzbühel aber einige Tage am Stück gefahren: Herrliches Wetter, keine Menschen, ein Genuss. Natürlich bin ich lockerer unterwegs als zu meiner aktiven Zeit. Allerdings: Wenn es gerade passt, dann fahre ich schon richtig, dürfen Kurven und Tempo nicht fehlen.

Haben Sie das Rennfahren und den Weltcup seit Ihrem Rücktritt vor drei Jahren zu irgendeinem Zeitpunkt vermisst?

Nein, nie. Natürlich hatte ich eine tolle Zeit, Skifahren war meine Leidenschaft, mein Lebensinhalt. Aber es war auch viel Druck, Ärger, Stress, Training, Entbehrungen. All das wird mit den Jahren nicht leichter. Ich vermisse den Wettkampf überhaupt nicht, bin heute noch überzeugt, dass es der richtige Zeitpunkt war, um aufzuhören.

Sie haben den Skisport, speziell in Deutschland, über Jahre geprägt. In welcher Form haben Sie die Erwartungen einer, überspitzt formuliert, ganzen Nation gespürt?

Ich war häufig mit komplizierten Situationen konfrontiert. 2005 habe ich mir zwei Mal das Kreuzband gerissen, zu einer Zeit, als die alte Garde um Hilde Gerg und Martina Ertl abtrat. Als ich zurückkam, lagen plötzlich alle Hoffnungen auf mir, genauso in den letzten zwei, drei Jahren meiner Karriere. Außer mir gab es in Abfahrt und Slalom niemanden. Es war schon eine besondere Verantwortung, das geht nicht spurlos an dir vorbei.

Wie haben Sie dem Druck entgegenwirkt?

Ich habe versucht, vom Worst Case auszugehen. Wenn es nicht funktioniert, dreht sich die Welt ja auch weiter. Aber: Versagensängste hatte ich bis zum Ende meiner Karriere. Bei einem Slalom mit 65 Toren besteht 65 Mal die Möglichkeit, einzufädeln. Diesen Gedanken auszublenden, ist schwierig.

Womit haben Sie nach Ihrem Karriereende das Fehlen des Rennsports kompensiert: Reisen, Zeit mit der Familie?

Wir haben im Herbst 2014 mit dem Hausbau am Gardasee begonnen, das war schon eine Aufgabe. Ansonsten bin und war ich immer mit diversen Projekten gut ausgelastet, etwa als Fitnessbetreuerin auf der MS Europa 2 oder im Winter als TV-Expertin. Und wenn ich zuhause in Kitzbühel bin, dann genieße ich die Natur, mache Sport, wann und wie ich will, ohne den Blick auf die Uhr. Das nennt man Lebensqualität.

Reizt es Sie, die Seiten zu wechseln und als Trainerin ihre Erfahrungen weiterzugeben?

Ich wurde schon von Verbandsseite gefragt, aber das kann ich kategorisch ausschließen. Ich war Rennfahrerin, kann mir nicht vorstellen, wie früher am Hang zu stehen, dann aber zuschauen und andere korrigieren zu müssen. Ich will nicht mehr so nah ran an das Geschäft, es interessiert mich einfach nicht mehr.

Siegertypen sind meist schlechte Verlierer. Trifft das auch auf Sie zu?

Egal, ob Backgammon oder Tennis: Ich und mein Mann sind beide sehr ehrgeizig, da geht es schon mal rund und es wird im Spaß gestritten. Klar, dieser Ehrgeiz wird mich immer begleiten.

Wie viel Kopfsache ist Skisport?

Marcel Hirscher kann bestimmt Kurven und Winkel wie kein anderer fahren, aber er liefert auch mental ab. Diese Stärke haben viele andere nicht. Für mich ist Hirscher ein Ausnahmetalent, ein Phänomen, mental unheimlich stark. Er macht praktisch keine Fehler, bringt unter größtem Druck Leistung.

Michaela Kirchgasser gilt als ewiges Talent.

Sie ist ein „gutes“ Beispiel: schon ewig dabei, aber der ganz große Durchbruch ist immer ausgeblieben, obwohl sie eine super Skifahrerin ist. Sie könnte definitiv mehr.

Was macht Mikaela Shiffrin so viel besser als die Konkurrenz?

Ähnlich wie Hirscher ist auch Shiffrin ein Jahrhunderttalent, eine irrsinnig fleißige Athletin, die mehr investiert als die meisten ihrer Konkurrentinnen. Auch körperlich ist sie für ihr junges Alter schon sehr weit und stabil. Das Material passt – und der Kopf auch. Sie kann wie am Semmering in 15, 20 Sekunden eine Sekunde herausfahren – das ist schon unglaublich.

Meinen Sie, Shiffrin wird den Weltcup für die nächsten zehn Jahre dominieren?

Ich möchte mich nicht festlegen, weil Verletzungen so schnell passieren können. Aber so wie sie im Moment fährt, würde mich alles andere wundern.

Und sie ist der logische WM-Superstar.

Klar, aber auf ihr lastet auch riesiger Druck, weil jeder Gold erwartet. Das kann beflügeln – oder bremsen.

Der Skizirkus beklagt das Fehlen von Typen, Lindsey Vonn ist die Ausnahme. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?

Der Sport ist in den vergangenen Jahren in vielerlei Hinsicht noch professioneller geworden, das ist aber kein Phänomen des Skisports. Die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sind alles ganz nette und fesche Jungs, aber es sticht keiner so richtig raus. Im Fußball wie im Skisport ist jeder Athlet sehr angepasst, zielorientiert, auf Training und Rennen fokussiert. Persönlichkeiten wie Lindsey Vonn sind dahingehend ein Traum. Jemand, der so viel gewinnt, gut ausschaut und dann auch noch diese Coolness besitzt und abseits der Piste Aufmerksamkeit erregt – eine Traumkombination.

Der Skiweltcup feierte vor wenigen Wochen sein 50-jähriges Bestehen. Wird es ihn auch in 50 Jahren noch geben, Stichwort grüne Pisten?

Ich glaube und hoffe es. Die Kunstschneeanlagen werden immer besser, das hat dieser Winter auch gezeigt. Das Problem war dabei oft gar nicht, dass es zu warm war. Es gab viele kalte Tage, aber eben keinen Niederschlag. Und Kunstschnee ist für die Athleten sogar besser zu fahren.

Parallelbewerbe werden medial gepusht. Sind Sie das Allheilmittel, die Zukunft des Sports?

Ich finde die Idee gut, auch die Events toll. Aber: Die sportliche Wertigkeit ist eine andere. Da scheidet ein Hirscher in der ersten Runde aus, der sonst bei jedem Riesentorlauf am Podest steht. Vielleicht sollte man eine eigene Disziplin und eigene Wertung daraus machen. Ich kann mich noch nicht zu 100 Prozent damit anfreunden.

Haben Sie revolutionäre Ideen?

Man muss sich über die Darstellung des Sports im TV Gedanken machen. All jenen, die vor Ort sind, taugt es eh total. Aber damit sich die Menschen in ihren Wohnzimmern auch wieder mehr begeistern lassen, braucht es neue Methoden. Da sehen Strecken oft viel flacher aus als sie sind, die enorme Geschwindigkeit lässt sich nicht transportieren. Erste Ideen, um dem entgegenzuwirken, gibt es bereits. In St. Moritz fahren Athleten mit Transponder, die spezifische Daten wie Herzfrequenz oder Sprungweite liefern, also Skifahren wird ein bisschen mehr Formel 1. Wenn dann noch manch Kameraeinstellung etwas cooler wird, dann könnte das der nächste, nötige Schritt sein.

Steckbrief Maria Höfl-Riesch wurde am 24. November 1984 in Garmisch-Partenkirchen geboren. Schon zu Juniorenzeiten galt sie als außerordentliches Talent, im Weltcup gewann sie erstmals am 30. Jänner 2004 die Abfahrt in Haus im Ennstal. Es sollten 26 weitere Siege folgen, 81 Mal stand sie auf dem Podest.



Höfl-Riesch ist dreifache Olympiasiegerin und Doppel-Weltmeisterin, in der Saison 2010/2011 triumphierte sie zudem im Gesamtweltcup. Am 20. März 2014 erklärte die Deutsche das Ende ihrer Karriere, heute analysiert sie als TV-Expertin Rennen.



Zudem ist Höfl-Riesch mit „Maria macht dich fit“ unter die Buch-Autorinnen gegangen. Erschienen im

Gräfe & Unzer-Verlag, 176 Seiten, 17,50 €

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.02.2017)