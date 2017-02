Julian Eberhard: Wieso es falsch wäre, keine Medaille auszurufen

Hochfilzen. Einst ein Wackelkandidat am Schießstand, strotzt Julian Eberhard nur so vor Selbstvertrauen. Im Gespräch mit der „Presse“ wiederholt der 30-Jährige immer wieder einen Satz: „Die WM ist der beste Ort, um es unter Beweis zu stellen.“ Er meint damit die Titelkämpfe in Hochfilzen und vor allem seine neu gewonnene Nervenstärke am Schießstand, die ihn zum Siegläufer gemacht hat. Außerdem ist der Sprintspezialist überzeugt, nicht nur über die zehn Kilometer für Medaillen gut zu sein. „Ich bin in Topform, körperlich auf dem Höhepunkt“, sagt der Saalfeldener. Punktgenau vor dem Saisonhighlight nur wenige Kilometer vor seiner Haustür.

„Ich habe erlebt, wie ich mit Toplaufleistungen zum Schießstand gekommen und dort gescheitert bin. In den vergangenen Jahren habe ich hart daran gearbeitet, dass das nicht mehr passiert.“ Eberhard hat mit alten Gewohnheiten gebrochen und sich ein neues System zugelegt, auf das er zurückgreifen kann, wenn es brenzlig wird. Während früher nach dem ersten Fehlschuss das Rennen schon gelaufen war, ist er nun imstande, auch einmal abzusetzen, sich neu zu konzentrieren. „Das war ein großer Schritt für mich. Nicht zweifeln, sondern selbstbewusst herangehen.“

Eberhard vs. Fourcade

Dieser Schritt brachte ihn zumindest über die Sprintdistanz mit zwei statt der sonst üblichen vier Schießeinlagen auf Augenhöhe mit Ausnahmekönner Martin Fourcade. In der Loipe war er dem Franzosen längst auf den Fersen, mitunter gar schneller, wie seine fünf Laufbestzeiten der Saison zeigen. Diese Laufstärke sei aber nicht viel mehr als eine Basis, wenn auch eine ausgezeichnete. „Sie bringt mich in jedem Rennen in die Situation, dass ich gewinnen kann“, erklärt Eberhard, der aber erst lernen musste, damit umzugehen. Schneller als die meisten Konkurrenten, entschied allein der Schießstand über Erfolg und Misserfolg. „Ich habe Zeit gebraucht, bis ich dieser Situation gerecht geworden bin, mittlerweile gelingt es immer öfter.“

Zum ersten Mal triumphierte er im März 2016 in Chanty-Mansijsk, heuer in Oberhof gelang ihm der bisher einzige österreichische Sieg des WM-Winters. Wenig später legte er mit Platz zwei in Ruhpolding nach, ebenfalls im Sprint. Ein „perfektes Rennen“, wie er sagt, nur Fourcade war schneller. „Er wusste schon vor dem Start, dass ich fehlerlos und mit guter Laufzeit durchgekommen bin. Trotzdem noch einen draufzusetzen, stelle ich über alle seine bisherigen Leistungen. Ein Wahnsinn“, erzählt Eberhard. Aber es ist kein fassungsloses Staunen, vielmehr eine kühle Analyse, wohl wissend, dass er schon in Hochfilzen zurückschlagen kann, im Sprint vielleicht sogar die größte Gefahr für den Branchenführer darstellt.

Dass er mit dem fünffachen Gesamtweltcupsieger einen Konkurrenten vor sich hat, der selbst bei einem perfekten Rennen kaum zu schlagen ist, beschäftigt ihn weniger, als man glauben möchte. „Ich habe zum Glück nur den einen, andere haben mehr.“ Das soll keine Überheblichkeit sein. „Biathlon ist der falsche Sport, um arrogant zu sein“, glaubt Eberhard. „Weil es einfach viel zu schnell gehen kann. Ein guter Tag, und am nächsten ist man 15 Plätze weiter hinten.“ Auch Fourcade sei ein umgänglicher Typ.

Eberhard sagt: „Wenn man einen Sprint gewinnen kann, kann man jeden Bewerb gewinnen.“ In Antholz hat er beim letzten WM-Test sein bestes Massenstartergebnis (9.) abgeliefert. „Es ist kein schlechter Zeitpunkt, um Selbstvertrauen zu haben.“ Nicht eine Medaille als WM-Ziel auszurufen, wäre deshalb verkehrt. „Ich weiß genau, ich habe das Zeug dazu, und ich möchte eine machen.“ Von gestiegener Erwartungshaltung oder Druck will er nichts hören. „Schnell laufen und so viel wie möglich treffen. Nur das zählt. Das hat bis jetzt gegolten und gilt auch von jetzt an.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2017)