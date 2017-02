Biathlon-WM: Martin Fourcade läuft zu Gold

Nach Bronze im Sprint verteidigte der 28-Jährige in der 12,5-km-Verfolgung seinen Titel erfolgreich, er holte vor Johannes Thingnes Bö (+22,8) den Sieg. Rekord-Champion Ole Einar Björndalen (beide NOR) wurde Dritter (25,6). Der Salzburger Julian Eberhard landete an achter Stelle.

Eberhard vergab nach dem achten Rang im Sprint seine Medaillenchance mit drei Fehlschüssen. Als bestplatzierter Österreicher hatte er 48,1 Sekunden Rückstand.

(APA)